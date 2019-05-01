Фотограф делает реалистичные селфи со звездами, которых давно нет в живых



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня

К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп.

Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн.

Флора легко манипулирует своими и чужими снимками.

Девушке захотелось узнать, как бы она выглядела рядом со звёздами Голливуда, учеными и художниками.

Чтобы представить себя в прошлом, она проанализировала стиль и прически того времени, а также освещение, перспективу и другие необходимые моменты на исходных фотографиях.

В итоге современность Флоры на снимках не выдает ничто — разве только ее телефон.

Джерело: boredpanda.com