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    Фото

    Фотограф делает реалистичные селфи со звездами, которых давно нет в живых

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    Фотограф делает реалистичные селфи со звездами, которых давно нет в живых
    boredpanda.com

    Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня

    К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп. 

    Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн.

    Флора легко манипулирует своими и чужими снимками. 

    Девушке захотелось узнать, как бы она выглядела рядом со звёздами Голливуда, учеными и художниками.

    Чтобы представить себя в прошлом, она проанализировала стиль и прически того времени, а также освещение, перспективу и другие необходимые моменты на исходных фотографиях. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В итоге современность Флоры на снимках не выдает ничто — разве только ее телефон.

    Джерело: boredpanda.com

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