Опубликованы фото лучших цветочных декораций на Met Gala



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vogue.ua

Ежегодно первый понедельник мая начинается с традиционного бала Института Костюма - Met Gala

В этот день не только открывается выставка, посвященная истории моды и отдельным значимым персонам, но и происходит триумф фантастических декораций при входе в Большой Зал Метрополитен-музея.

В этом году бал пройдет в 73-й раз и откроет аванградную выставку под названием «Кэмп: записки о моде».

Название выставки аппелирует к эссе писательницы и философа Сьюзан Зонтаг «Заметки о Кэмпе». В нем Зонтаг рассуждает о любви к неестественному: театральности и искусственности, манерности и женоподобности (в отрицательном смысле»).

Выставка начнет работу 6 мая 2019 года при поддержке Gucci. На ней покажут более 175 объектов, самые ранние датированы 17 веком. Среди самых интересных объектов - костюмы Оскара Уайльда. который. по мнению кураторов, «жил, следуя эстетике кэмпа»; также работы Энди Уорхола, Жана Поля Готье, Джона Гальяно, Жана де Кастельбажака, Тома Брауна.

Благодаря Раулю Авиле, дизайнеру мероприятия, Большой зал Метрополитен-музея и его лестницы ежегодно превращаются в наполненный цветами мир чудес.

Так, в 2018 году выставку «Божественные тела: мода и католицизм» открывала огромная папская корона, состоящая из 80 тыс. роз.

А годом ранее гостей встречала роскошная цветочная скульптура, отдающая дань уважения флористическим мотивам, которые стали знаковыми для дизайна Рей Кавакубо.

Джерело: vogue.ua