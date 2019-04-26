Селена Гомес в платье с глубоким декольте стала звездой красной дорожки



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instagram / hungvanngo

Поклонники оценили образ артистки на ковровой дорожке

26-летняя американская певица Селена Гомес впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Певица стала гостьей молодежного форума We Day California в Инглвуде.

Селена выбрала для выхода черное приталенное платье Dior с глубоким декольте. Наряд дополнили туфли-лодочки, браслет из бисера, пучок и яркий макияж.

Визажист Хун Ваннго (Hung Vanngo) подчеркнул карие глаза звезды блестящей фиолетовой стрелкой, а на губы нанес персиковую помаду.

Поклонники оценили образ артистки на ковровой дорожке. «Она была такой красивой сегодня», «Она действительно выглядела потрясающе. Королева вернулась!», «Такая прекрасная и сильная молодая женщина», «Красивая внутри и снаружи», - пишут в Instagram.

Ранее Селена Гомес дала первое за год интервью. Она рассказала, что все еще продолжает терапию и старается как можно реже заходить в соцсети. По словам певицы, ее расстраивает, когда люди судят о ней по ее внешности.

Селена вернулась к привычному образу жизни после госпитализации. Девушка попала в больницу с тяжелым нервным расстройством в октябре прошлого года.