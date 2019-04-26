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    Шоу-биз

    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг

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    instagram / cybulskaya - Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    instagram / cybulskaya

    Артистка взбудоражила сеть своим вопросом

    Украинская певица Ольга Цыбульская видимо не очень религиозный человек и свободно шутит над бесконечными праздниками православного календаря.

    Как известно, 25 февраля православные украинцы отмечают чистый чтеверг - важный день Страстной недели и всего Великого поста, который соблюдают христиане.

    Специалисты советуют в этот день очистить не только пространство, но и душу. Поэтому люди отправлялись на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались, а по возвращению брались за работу.

    Считается, что в этот день женщины должны готовить пасхи да еще в хорошем расположении духа и не иметь худых помыслов.

    Все это Оля явно пропустила в детстве мимо ушей, поскольку сегодня певица взбудоражила своих подписчиков в Инстраграме занятным вопросом:

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    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    Оля Цыбульская поделилась грязными мыслями в чистый четверг
    instagram / cybulskaya

    «Если кофе это твой бывший, а десерт - настоящее, то кого бы ты проглотила в первую очередь? Грязные женские мысли, в #чистийчетвер. Музыка навеяла ... :)», - написала Оля.

    Подписчицы с удовольствием откликнулись на призыв Оли, тема оказалась им близка.

    «Кофе, то есть бывшего», «кофе остался бы холодный как и бывший», «Я проглотила бы сало в первую очередь, а потом по желанию», - пишут восхищенные поклонницы Цыбульской.

     

    певица церковь музыка
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