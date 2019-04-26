Алена Гребенюк рассказала о своем тренере Иракли Макацарии: Он не заставляет, не психует и не давит на жалость



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Алена Гребенюк и Иракли Макацария

Звездная участница проекта «Зважені та щасливі» рассказала об отношениях со совим тренером

В этом году поклонников проекта «Зважені та щасливі» ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает только за себя. Хотя работать на конкурсах они будут в парах.

Одной из участниц девятого сезона стала украинская оперная певица Алена Гребенюк, которая уже познакомилась со своим тренером Иракли Макацария и поделилась первыми впечатлениями.

«Мой тренер – Иракли. Он нам очень помогал на первом конкурсе, когда нужно было вскарабкаться на высокую конструкцию в виде торта. Говорил правильные точечные вещи. Мне нравится позиция тренера, когда он говорит то, что нужно в нужный момент. Не сердится, не заставляет, не психует, не давит на жалость и на другие рычаги. Он предлагает конструктивные варианты: попробуй так; если не получается, давай по-другому; а попробуй там. Для меня, как человека-практика, важны практические советы. Действуя на эмоциях, ты можешь долго пытаться и ничего не получится. Важно, чтобы было четкое задание, как этого достичь, чтобы получить определенный результат. Мне кажется, это именно тот тренер, который мне подходит», - считает Алена.

Как сработает тандем Алены Гребенюк и Иракли Макацарии, поклонники проекта и звездных участников узнают уже этой осенью на телеканале Стб.