Катя Бужинская показала свои пышные прелести и поделилась рецептом пасхи



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instagram / buzhynska

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Известная украинская певица Катя Бужинская похвасталась своей фигурой. Оказвывается, артистка сбросила четыре килограмма, потому что соблюдала пост.

Как доказательство, мать троих детей продемонстрировала стройную фигурку в купальнике в своем Instagram.

«А вы уже купались? Пост- это полезно для души и для тела, минус 4 кг», - похвасталась белокурая Катя.

Также Бужинская поделилась рецептом пасхи, которую уже скоро с чистой совестью будет есть.

«... Рецепт кулича от меня, Екатерины Бужинской.

Ставим опару:

Дрожжи (0,35 г) разбавляем теплым молоком 2,5% (200 г), добавляем сахар (20 г) и в конце муку (150 г). Оставляем на 40 минут.

По истечении этого времени добавляем в опару персиковый йогурт (100 г), ванильный сахар (2 пачки), соль (6 г), сахар (100 г), желтки (5 шт.).

Затем добавляем натуральную ваниль (100 г), цедру (1 лимон), сахарную пудру, сливочное масло (100 г), подсолнечное масло (50 г), коньяк (15 г), муку (500 г), цукаты апельсина (150 г) , изюм (150 г).

Выкладываем в формы и выпекаем в течение 50 минут при температуре 160 градусов.

Готовим глазурь:

Смешиваем сахар (750 г) и воду (150 г). Варим до средней мягкости. Затем добавляем уксус (1 ч.л.).

Отдельно замачиваем желатин (10 г) в воде (60 г).

Взбиваем добела сахарную смесь. Добавляем белок (50 г) и взбиваем до хорошей плотности. Добавляем размягченный желатин и немного взбиваем.

На холодную кулич наносим глазурь. Если нужно подкрасить, то белки подкрашиваем пищевой краской любого цвета и наносим на белую глазурь.

Украшаем орехами, сухофруктами, бадьяном, палочками корицы.

Вкусной пасхи!», - пожелала артистка.