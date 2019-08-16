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    Похороны московской тещи партнера Зеленского (фото)

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    Похороны московской тещи партнера Зеленского (фото)
    vogue.ru

    Аллу Вербер хоронили в закрытом гробу

    Известную российскую бизнес-вумен, фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, которая внезапно умерла 6 августа, похоронили в Торонто.

    Закрытая церемония прошла 14 августа. На ней присутствовали только мать умершей, дочь Катерина, внучки Мишель и Элизабет, а также самые близкие подруги и партнеры по модному бизнесу, с которым в Канаде работала Алла Константиновна.

    Звезды шоу-бизнеса, которых одевала Вербер, на похоронах не были. Многие не смогли прилететь из-за сложной процедуры оформления виз в Канаду.

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    instagram.com/verberalla

    Но несколько подруг все же были, в частности, Андреа Бернхольц, - она показала фото траурного фото Аллы с места событий, чем тронула поклонников Вербер.

    «Такая честь, что она была моей подругой, наставницей и лучом света в моей жизни. Она заставила всех чувствовать себя особенными, как семья! Она всегда будет жить во многих сердцах... как легенда! Мир будет скучать по тебе», - написала она.

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    instagram.com/andrea_bernholtz

    Прощание прошло в Steele Chapel Memorial, после чего захоронение состоялось по еврейским канонам, - в соответствии с ними, мертвых нельзя показывать публике, потому Вербер хоронили в закрытом гробу, а в сети и нет практически никаких фото оттуда.

    На дня стало известно, что Вербер была вхожа в окружение президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Как оказалось, дочь Вербер Екатерина замужем за бизнесменом Тимуром Миндичем, совладельцом «Квартала 95» и кипрской компании Green Family Ltd, которой до недавнего времени владел и Зеленский.

    Согласно информации, Зеленский и его окружение всегда старались скрывать, что Миндич - сотрудник группы Приват и Игоря Коломойского. Именно Коломойский делегировал Миндича в окружение Зеленского. Миндич отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского. Сейчас зять Аллы Вербер по данным Незыгарь руководит всеми охранным структурами группы Приват.

    Джерело: uaportal.com

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