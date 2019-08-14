  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мини-копия Рианны подписала первую рекламную сделку: фото двойника певицы

    • Розсилка
    Мини-копия Рианны подписала первую рекламную сделку: фото двойника певицы
    instagram.com/iambriakay_

    Многие взрослые мечтают стать похожими на своих кумиров, прибегая к пластической хирургии, но есть такие единичные случаи, когда природа сама дарит шанс стать «двойником» звезды с мировым именем

    Именно такой шанс достался 7-летней Алая Скай, внешность которой идентично соответствует чертам певицы Рианны.

    В конце июля американская певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой девочки, которая как две капли воды, похожа на нее.

    7-летнюю американку зовут Алая Скай, и после обнародования своего снимка Рианной она стала настоящей звездой Instagram.

    «Чуть не выпустила свой телефон. Как такое возможно?» – прокомментировала фото певица.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_
    instagram.com/iambriakay_

    Сходство со звездой мирового уровня сыграло на руку маленькой красавице. Ее личная страница насчитывает более 140 тысяч поклонников, среди которых певец Снуп Догг, модель Тайра Бэнкс и многие другие знаменитости.

    Более того, 7-летняя Алая Скай уже подписала свой первый рекламный контракт с брендом Mane Choice, который специализируется на средствах для ухода за волосами.

    О сотрудничестве с мини-копией Рианны мечтает также проект America's Next Top Model, однако пока девочка предпочла коллаборации с косметической маркой.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    телефон знаменитости фотография модель певица взрослые Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ