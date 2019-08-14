Мини-копия Рианны подписала первую рекламную сделку: фото двойника певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/iambriakay_

Многие взрослые мечтают стать похожими на своих кумиров, прибегая к пластической хирургии, но есть такие единичные случаи, когда природа сама дарит шанс стать «двойником» звезды с мировым именем

Именно такой шанс достался 7-летней Алая Скай, внешность которой идентично соответствует чертам певицы Рианны.

В конце июля американская певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой девочки, которая как две капли воды, похожа на нее.

7-летнюю американку зовут Алая Скай, и после обнародования своего снимка Рианной она стала настоящей звездой Instagram.

«Чуть не выпустила свой телефон. Как такое возможно?» – прокомментировала фото певица.

Сходство со звездой мирового уровня сыграло на руку маленькой красавице. Ее личная страница насчитывает более 140 тысяч поклонников, среди которых певец Снуп Догг, модель Тайра Бэнкс и многие другие знаменитости.

Более того, 7-летняя Алая Скай уже подписала свой первый рекламный контракт с брендом Mane Choice, который специализируется на средствах для ухода за волосами.

О сотрудничестве с мини-копией Рианны мечтает также проект America's Next Top Model, однако пока девочка предпочла коллаборации с косметической маркой.

Джерело: 24tv.ua