Звезды Голливуда выбирают украинское: как отечественные бренды завоевывают мир



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Одежду украинских брендов все чаще можно заметить на фотографиях голливудских актрис, певиц, моделей

Недавно голливудская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram фотографию, на которой она изображена в платье украинской дизайнера Vita Kin.



В своих последних работах дизайнер не использует украинскую вышивку, а экспериментирует с азиатскими и африканскими этно-мотивами. Актриса выбрала наряд Shalimar с аппликациями в зеленых тонах, вдохновленный Садами Моголов. Стоимость платья - 1750 долларов.



Деми Мур ранее уже появлялась на публике в вышитых платьях от этой украинского дизайнера. В наряде Vita Kin ее даже можно увидеть в трейлере фильма «Слепец» и на торжественном празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса.



В начале года актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в Instagram фото, на котором она также позирует в вышиванке от украинского бренда Vita Kin.



Американская звезда реалити-шоу, модель, основательница собственного косметического бренда и миллиардер Кайли Дженнер в июне этого года опубликовала фото, на котором она одета в платье украинского бренда Cultnkd.



Американская актриса Джейми Чанг нарядилась в платье от украинского бренда Nadya Dzyak на вечеринке в рамках церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».



А вот актриса, телеведущая и певица Меган Маллалли появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в платье от украинского марки Navro. Церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе 6 января.



Британская певица Дуа Липа прошлого года нарядилась в платье от украинского бренда Marianna Senchina. Она приезжала в Киев в мае 2018 года, чтобы выступить на НСК «Олимпийский» во время финального матча Лиги Чемпионов.



В 2018 году актриса Сандрка Баллок засветилась в платье украинского бренда Elenareva в Нью-Йорке. Фотографию было опубликовано в Instagram-аккаунте бренда.



Американская актриса Дакота Джонсон, известная ролью Анастейши Стил в фильме «Пятьдесят оттенков серого», появилась на 17-м международном кинофестивале в Марракеше в белом платье украинского бренда Bevza.



А вот американская реперка Карди Би нарядилась в костюм от Украинской Валерии Ковальской для появления на ток-шоу Джимми Киммела в октябре 2018 года.



Известная актриса Джулианна Мур была замечена в пуховике украинского бренда ienki_ienki во время прогулки по Нью-Йорку в январе 2018-го. В пуховике бренда ienki_ienki также появлялась модель Белла Хадид. А также американская фотомодель и актриса Кортни Кардашьян.



Эмили Ратаковски, известная американская модель и актриса, в 2018 году была замечена в платье от украинского бренда Bevza.



А американская актриса и певица Бри Ларсон опубликовала рождественское фото в пижаме от украинского бренда Sleeper.



Певица и актрича Рианна нарядилась в платье украинского бренда Marianna Senchina на презентацию бренда его первой коллекции косметики в Мадриде в сентябре 2017 года.



Легендарная модель Клаудия Шиффер была замечены в вышиванке бренда March11 в 2017 году. А французская актриса Мелани Тьерри была одета в украинскую вышитую удлиненную рубашку на Каннском кинофестивале-2016.



Американская танцовщица Дита фон Тиз неоднократно появлялась в вышитых платьях от Vita Kin. Фотографии, на которых она изображена в вышиванках, можно найти в ее Instagram-аккаунте.

Актриса и певица Келли Осборн тоже надевала украинское. В 2016 году Осборн опубликовала фото, на котором она изображена в вышитом платье украинского дизайнера Юлии Магдич. А вот шведская киноактриса Алисия Викандер засветилась в платье бренда Vita Kin в 2015 году.



А основатель компании Virgin, миллиардер и филантроп августа Ричард Брэнсон в вышиванке на фотографии украинской ведущей Екатериной Осадчей.

Джерело: ukrainian.voanews.com