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    Шоу-биз

    Украинский Бэтмен: Олег Винник оригинально поздравил друга

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    Украинский Бэтмен: Олег Винник оригинально поздравил друга
    facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

    Олег Винник показал фото с другом, чтобы отпраздновать его 50-й день рождения. Артист предстал на фото в маске Бэтмена и написал трогательные слова в адрес близкого человека

    В личном Instagram-аккаунте Олег Анатолиевич опубликовал новую фотографию. На снимке он запечатлен в маске Бэтмена. Рядом с ним стоит его продюсер Александр Горбенко с маской собаки на голове.

    В ходе многолетней работы Олег и Александр построили не только профессиональные отношения, но и дружеские. Артист и вовсе называет Горбенко своим братом.

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    Олег Винник и Александр Горбенко  Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

    Успешный артист оставил очень трогательное поздравление для близкого друга: «50 оттенков серого, 50 на 50 – это не про тебя. Твои 50 – это, как минимум, 50 км мудрых фраз, 50 тонн отборных шуток, 50 этажей человечности, ответственности, надежности, верности и любви к жизни! БРАТ! С Днем рождения!!!! Желаю нам выпить за твои 100!!! Жди!», - написал Винник.

    После он продолжил, упоминая свой внешний вид на фото: «Супермен сегодня летит к тебе nach Wien (в Вену), где мы будет рок-н-рольно праздновать твои 50 вместе с Metallica и Rammstein. Люблю. Уважаю. Многая лита».

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    instagram.com/olegg.vynnyk

    Поклонники украинского музыканта присоединились к поздравлениям в комментариях.

    Джерело: joinfo.ua

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