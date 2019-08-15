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    Дженнифер Лоуренс – 29: соблазнительные фотосессии актрисы

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    Дженнифер Лоуренс – 29: соблазнительные фотосессии актрисы

    Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая в скором времени выйдет замуж, 15 августа празднует свой день рождения. Звезде исполняется 29 лет

    Свою первую роль Дженнифер Лоуренс исполнила в драме «Дом покера». Наиболее известными картинами при участии актрисы стали фильмы «Мой парень – псих» и «Голодные игры», гонорар за роль в котором составил $500 тыс. Актриса также исполнила роль Мистик в научно-фантастическом фильме «Люди Икс: Первый Класс».

    В 20 лет Дженнифер Лоуренс была впервые номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль в драматическом фильме», но ее опередила Натали Портман. 

    Актриса не расстроилась и вскоре одержала заветные награды, включая также Премию Гильдии киноактеров США и статуэтку BAFTA.

    По версии журнала «Forbes» Дженнифер стала второй после Анджелины Джоли самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

    Начиная с 2011 года Дженнифер Лоуренс на протяжении двух лет встречалась с партнером по фильму «Люди Икс: Первый класс», актером Николасом Холтом. После выхода на экраны фильма «Мой парень – псих» в прессе начали ходить слухи о романе Джен с Брэдли Купером, но вскоре они были опровергнуты обоими актерами. 

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    Дженнифер Лоуренс встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, с которым познакомилась на съемках фильма «Мама!». Однако спустя месяц после премьеры фильма стало известно о размолвке столь красивой пары. Режиссер и актриса решили остаться друзьями. 

    В этом году стало известно о помолвке Дженнифер Лоуренс. 24-летняя актриса сказала «да» 34-летнему директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куку Марони.

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