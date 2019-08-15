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    Бэкстейдж «Танцев со звездами»: мокрая Maruv «зажигает» в сексуальных позах

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    Бэкстейдж «Танцев со звездами»: мокрая Maruv «зажигает» в сексуальных позах
    instagram.com/maruvofficial

    Самая эпатажная украинская певица Maruv решила покорять своих фанов не только певческим талантом, но и танцевальным — она принимает участие в шоу «Танцы со звездами» и уже делится кадрами со съемок

    На своей Instagram-страничке исполнительница опубликовала целый фотоальбом новых кадров, на которых также позирует в облегающем сексуальном наряде из черного латекса, в приглушенном свете, на фоне блестящей стены и лампочек.

    «Бэкстейдж со съемки «Танцы со звездами», - подписала серию кадров MARUV.

    Также артистка, выступающая в стиле «интеллигентная провокация», опубликовала фото, на которых запечатлена во время «жаркого» танца с известным телеведущим и также участником шоу Даниэлем Салемом.

    В кадре MARUV позирует в привычном латексном образе, Салем - в белой расстегнутой рубашке и укороченных брюках. Пикантности некоторым снимкам добавляет и то, что участники шоу на них мокрые.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial

    Поклонники с восторгом отреагировали на новые фото звезды

    «Богиня, не могу дождаться твоих танцев», «ты точно победишь», «знаю за кого буду болеть», «такая красивая», «Рианна отдыхает просто», «ждем с победой свою королеву», - пишут они.


    Джерело: rbc.ua

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