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    Фото

    Украинские спортсменки на пляже: откровенные фото в купальниках

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    Украинские спортсменки на пляже: откровенные фото в купальниках
    Дарья Белодед Фото: segodnya.ua

    И пока лето еще в самом разгаре, а до холодных осенних дней остается много времени, украинские спортсменки нежатся под лучами солнца и наслаждаются прохладой соленой воды

    Так, чемпионка Украины и вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года, олимпийская чемпионка среди юношей 2014 года Юлия Левченко для отдыха выбрала привычную украинцам Турцию.

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    Юлия Левченко Фото: segodnya.ua

    На турецких пляжах Юлия загорает в раздельном контрастном купальнике.

    Каратистка Анжелика Терлюга провела отпуск в Хорватии, рассекая по невероятно красивой Адриатике в красном спортивном купальнике.

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    Анжелика Терлюга Фото: segodnya.ua

    Баскетболистки Малашенко, Юркевичус и Сивакова отдохнули в Барселоне в темной классике и выиграли европейскую Универсиаду 3х3.

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    Малашенко, Юркевичус и Сивакова  Фото: segodnya.ua

    У призера чемпионата Европы Марины Бех-Романчук огромная коллекция купальников, и она находит невероятно живописные места для купания и в Украине.

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    Марина Бех-Романчук Фото: segodnya.ua

    А дзюдоистка Дарья Белодед после «золота» Европейских игр махнула в Турцию, где покорила всех фото на яхте в черно-белом наряде.

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    Дарья Белодед Фото: segodnya.ua

    Жены украинских футболистов также делятся горячими фотографиями в купальниках.

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    Карина, жена Максима Коваля sport.znaj.ua
    Карина, жена Максима Коваля sport.znaj.ua
    Инна, жена Андрея Ярмоленко sport.znaj.ua
    Анна, жена Сергея Реброва sport.znaj.ua
    Жена экс-динамовца Артема Кравц sport.znaj.ua
    Ирина, жена Николая Морозюка sport.znaj.ua
    Ирина, жена Николая Морозюка sport.znaj.ua
    Дарья, девушка украинского защитника Александра Сватока sport.znaj.ua

    Так, украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и голкипер «Динамо» вместе с семьями отдыхают в Бодруме (Турция), а их жены - Инна и Карина, конечно, деляться горячими фотографиями в бикини.

    Джерело: segodnya.ua

    Джерело: sport.znaj.ua

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