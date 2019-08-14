Украинские спортсменки на пляже: откровенные фото в купальниках



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Дарья Белодед Фото: segodnya.ua

И пока лето еще в самом разгаре, а до холодных осенних дней остается много времени, украинские спортсменки нежатся под лучами солнца и наслаждаются прохладой соленой воды

Так, чемпионка Украины и вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года, олимпийская чемпионка среди юношей 2014 года Юлия Левченко для отдыха выбрала привычную украинцам Турцию.

Юлия Левченко Фото: segodnya.ua

На турецких пляжах Юлия загорает в раздельном контрастном купальнике.

Каратистка Анжелика Терлюга провела отпуск в Хорватии, рассекая по невероятно красивой Адриатике в красном спортивном купальнике.

Анжелика Терлюга Фото: segodnya.ua

Баскетболистки Малашенко, Юркевичус и Сивакова отдохнули в Барселоне в темной классике и выиграли европейскую Универсиаду 3х3.

Малашенко, Юркевичус и Сивакова Фото: segodnya.ua

У призера чемпионата Европы Марины Бех-Романчук огромная коллекция купальников, и она находит невероятно живописные места для купания и в Украине.

Марина Бех-Романчук Фото: segodnya.ua

А дзюдоистка Дарья Белодед после «золота» Европейских игр махнула в Турцию, где покорила всех фото на яхте в черно-белом наряде.

Дарья Белодед Фото: segodnya.ua

Жены украинских футболистов также делятся горячими фотографиями в купальниках.

Так, украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и голкипер «Динамо» вместе с семьями отдыхают в Бодруме (Турция), а их жены - Инна и Карина, конечно, деляться горячими фотографиями в бикини.

Джерело: segodnya.ua

Джерело: sport.znaj.ua