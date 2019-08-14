Украинские спортсменки на пляже: откровенные фото в купальниках
И пока лето еще в самом разгаре, а до холодных осенних дней остается много времени, украинские спортсменки нежатся под лучами солнца и наслаждаются прохладой соленой воды
Так, чемпионка Украины и вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года, олимпийская чемпионка среди юношей 2014 года Юлия Левченко для отдыха выбрала привычную украинцам Турцию.
На турецких пляжах Юлия загорает в раздельном контрастном купальнике.
Каратистка Анжелика Терлюга провела отпуск в Хорватии, рассекая по невероятно красивой Адриатике в красном спортивном купальнике.
Баскетболистки Малашенко, Юркевичус и Сивакова отдохнули в Барселоне в темной классике и выиграли европейскую Универсиаду 3х3.
У призера чемпионата Европы Марины Бех-Романчук огромная коллекция купальников, и она находит невероятно живописные места для купания и в Украине.
А дзюдоистка Дарья Белодед после «золота» Европейских игр махнула в Турцию, где покорила всех фото на яхте в черно-белом наряде.
Жены украинских футболистов также делятся горячими фотографиями в купальниках.
Так, украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и голкипер «Динамо» вместе с семьями отдыхают в Бодруме (Турция), а их жены - Инна и Карина, конечно, деляться горячими фотографиями в бикини.
Джерело: segodnya.ua
Джерело: sport.znaj.ua