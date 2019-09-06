Ради дочек папа стал художником и разрисовал комнату их любимыми персонажами



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boredpanda.com

Отец двух прекрасных девочек Адам Фундерберк превратил стены их спальни в настоящее произведение искусства

Мужчина всегда любил рисовать, но со времён школы не делал ничего масштабного. Около года назад их семья переехала в дом, который был построен в начале 80-х. Он им очень понравился, но чего-то как будто не хватало. И тут у Адама родилась гениальная идея. Он решил изобразить на стенах спальни дочерей их любимых персонажей.

«Я использовал дешевый светодиодный проектор, который нашел на Amazon. После этого набросал общие формы и пропорции будущих персонажей мультфильмов».

На работу ушло много времени. Адам разукрашивал стены 3-4 часа в день более пяти дней в неделю. Но он доволен результатом. Трудно было угодить обеим дочерям (одной почти 3 года, а второй – 6 лет). Ведь девочкам нравятся разные герои. Но он постарался никого не обделить.

Адам разукрасил стены с помощью акриловых красок. Труднее всего было прорисовать мелкие детали, а также передать точный оттенок кожи Моаны. Но отец гордится тем, что сделал. Его дочери в восторге от того, как преобразилась комната.

Конечно, нужно сделать еще мелкий ремонт и поменять окна. Но совсем скоро девочки смогут переселиться в эту комнату и засыпать в окружении любимых персонажей.

Джерело: boredpanda.com