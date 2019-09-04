Ким Кардашьян позировала для соблазнительной фотосессии собственного косметического бренда



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rbc.ua

Ким Кардашьян пригласила известную модель с витилиго Винни Харлоу сняться в своей рекламе

Эпатажная американская модель Ким Кардашьян прославилась на весь мир участием в реалити-шоу семейства Кардашьян-Дженнер, впрочем, как и ее сестры. Когда модель обрела славу и богатство, основала собственный бренд косметики.

Ким снимается в рекламе своей продукции, позирует для глянцев, а также воспитывает детей вместе с известным рэпером Канье Уэстом. Модель часто хвастается в сети своими достижениями и просто фото со светский выходов.

Так, и в этот раз звезда поделилась с фолловерами новыми фото в весьма необычном образе. Как видно, Ким снялась в пикантной рекламной фотосессии, но не одна, а с популярной и уникальной моделью, ангелом Victoria's Secret Винни Харлоу.

На фото Кардашьян и 24-летний ангел Victoria's Secret позируют в полупрозрачных нарядах без нижнего белья. Харлоу надела черный комбинезон с длинными рукавами из прозрачной ткани. Кардашьян позировала в более плотном черном одеянии с короткими штанинами.

Модели снялись сидя, прислонившись лицом друг к другу и переплетая руки и ноги.

Кардашьян пригласила Харлоу для рекламы новой линейки декоративной косметики своего бренда Kkwbeauty.

«Я очень рада анонсировать мою коллаборацию Kkw x Winnie. Я обожаю и уважаю Винни Харлоу. Она - воплощение подлинной красоты», - прокомментировала Ким фото, где изображена вместе с моделью.





Джерело: korrespondent.net