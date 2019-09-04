Умер легендарный фэшн-фотограф Питер Линдберг. Вспоминаем шедевры художника

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Именно Линдберг создал феномен супермоделей девяностых

В возрасте 74 лет ушел из жизни известный немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщается на странице Линдберга в Instagram.

«С большой грустью мы объявляем о кончине Петера Линдберга», - говорится в сообщении. Причина смерти не называется. У модного фотографа остались супруга, четыре сына и семь внуков.

Питер прославился в 1988 году, когда открыл миру новое поколение супермоделей, сфотографировав их в белых рубашках на песчаном пляже. Затем, сняв Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд для январской обложки британского Vogue 1990 года, он навсегда вошел в историю культуры конца XX века, как эталон модной фотографии.

Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Линдберг также известен своей работой с Vanity Fair, Vogue, Harper’s Bazaar и другими ведущими изданиями. Он сотрудничал с Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани, работал с такими топ-моделями и актрисами, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд.

Именно Линдберг стал фотографом выпуска Forces For Change британского Vogue за сентябрь 2019 года, редактором которого стала герцогиня Сассекская Меган Маркл. Съемки проходили на трех континентах и в течение нескольких дней, Линдберг был единственным фотографом этого номера.

«Он заставляет всех чувствовать себя лучше», — говорил главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул.