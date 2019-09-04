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    Мама Илона Маска примерила образ гордой птицы: неожиданное фото

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    Мама Илона Маска примерила образ гордой птицы: неожиданное фото

    Мама известного изобретателя на своем примере показывает, что возраст - не помеха для смелых экспериментов со стилем

    Мэй Маск примерила оригинальное платье, которое не каждая модница решилась бы надеть.

    Канадско-южноафриканская модель и мама троих детей не растеряла былой пыл. Женственная Мэй Маск удивила поклонников снимком в необычном наряде, напоминающем диковинную птицу. Только по-настоящему уверенная в себе женщина может так бесстрашно пробовать новые творения индустрии моды.

    В микроблоге мамы известного американского предпринимателя Илона Маска появилось фото в неожиданном для многих почитателей образе. 71-летняя Мэй предстала в платье, декорированном золотыми элементами.

    Пышная юбка со множество складок из материала, который напоминает сено; корсет, подчеркивающий талию модели и необычный головной убор, из которого симметрично торчат четыре огромные пера - так выглядит необычный наряд госпожи Мэй.

    ____15.12.24
    instagram.com/mayemusk

    Вот такой увидели свою любимицу подписчики. Сама же Мэй называет этот наряд «странным и чудесным». Но, каким бы необычным не было платье Мэй, стоит отдать ей должное. Модель смотрится в этом образе гордо и даже величественно.

    Сказываются годы практики и карьера профессиональной модели. Если кто и мог достойно преподнести такое творение дизайнера, то только Мэй Маск.

    Поражаются нетипичному наряду Мэй и ее фолловеры. Кто-то называет модель «повелительницей леса», другие считают, что она больше похожа на фантастического персонажа. Но большинство сходится во мнении, Мэй Маск выглядит великолепно, даже в столь оригинальном платье.

    Джерело: joinfo.ua

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