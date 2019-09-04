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    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы

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    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    vogue.ua

    Сегодня свой день рождения отмечает известная американская певица Бейонсе: ей исполняется 38 лет.

    Бейонсе – популярная американская певица, танцовщица и актриса, выступающая в жанре R’n’B. Альбомы исполнительницы ставили рекорды по количеству «Грэмми» и по времени, проведенному в топе различных чартов.

    Музыкальные критики относят певицу к людям, которые сильно повлияли на музыкальный стиль и внесли значительный вклад в сферу популярной музыки.

    В этом году Бейонсе вновь стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире. Она оказалась на втором месте рейтинга журнала Forbes и заработала за год 81 миллион долларов.

    1 з 38
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    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы
    Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы

    Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне. Еще будучи ребенком, она участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах. Прославилась Бейонсе в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.

    Во время раскола Destiny’s Child певица выпустила свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love (2003), в который входили такие хиты, как «Crazy in Love», «Baby Boy», и который стал одним из самых успешных альбомов 2003 года. За этот альбом Бейонсе получила рекордные пять музыкальных премий «Грэмми».

    В 2006 году Бейонсе выпустила альбом B’Day, он занял первую строку в чартах Billboard. Ее третий сольный альбом I Am… Sasha Fierce, выпущенный в ноябре 2008 года, включал хит «Single Ladies (Put a Ring on It)». Альбом и его синглы заработали шесть «Грэмми», что стало рекордом для певицы.

    Песня из этого альбома Halo заняла 5-е место в чарте Billboard Hot 100. Это сделало исполнительницу рекордсменкой десятилетия по количеству песен, попавших в этот хит-парад. Композиция завоевала сердца поклонников, «Хэлло» звучало на радио стран по всему миру.

    Триумфом творческой биографии Бейонсе стала 52-я церемония «Грэмми», где она была номинирована в 10 категориях и выиграла 6 из них. 6 февраля 2016 года певица презентовала новый сингл и музыкальное видео «Formation».

    Премьерное исполнение новой композиции состоялось на Super Bowl XLVII Halftime Show, где Бейонсе выступала в роли приглашенной звезды. Сингл стал предвестником мирового тура The Formation World Tour.

    В начале 2019-го певица пополнила коллекцию «Грэмми».

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