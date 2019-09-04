Бейонсе празднует день рождения. Вспоминаем любимые клипы певицы

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vogue.ua

Сегодня свой день рождения отмечает известная американская певица Бейонсе: ей исполняется 38 лет.

Бейонсе – популярная американская певица, танцовщица и актриса, выступающая в жанре R’n’B. Альбомы исполнительницы ставили рекорды по количеству «Грэмми» и по времени, проведенному в топе различных чартов.

Музыкальные критики относят певицу к людям, которые сильно повлияли на музыкальный стиль и внесли значительный вклад в сферу популярной музыки.

В этом году Бейонсе вновь стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире. Она оказалась на втором месте рейтинга журнала Forbes и заработала за год 81 миллион долларов.

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне. Еще будучи ребенком, она участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах. Прославилась Бейонсе в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.

Во время раскола Destiny’s Child певица выпустила свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love (2003), в который входили такие хиты, как «Crazy in Love», «Baby Boy», и который стал одним из самых успешных альбомов 2003 года. За этот альбом Бейонсе получила рекордные пять музыкальных премий «Грэмми».

В 2006 году Бейонсе выпустила альбом B’Day, он занял первую строку в чартах Billboard. Ее третий сольный альбом I Am… Sasha Fierce, выпущенный в ноябре 2008 года, включал хит «Single Ladies (Put a Ring on It)». Альбом и его синглы заработали шесть «Грэмми», что стало рекордом для певицы.

Песня из этого альбома Halo заняла 5-е место в чарте Billboard Hot 100. Это сделало исполнительницу рекордсменкой десятилетия по количеству песен, попавших в этот хит-парад. Композиция завоевала сердца поклонников, «Хэлло» звучало на радио стран по всему миру.

Триумфом творческой биографии Бейонсе стала 52-я церемония «Грэмми», где она была номинирована в 10 категориях и выиграла 6 из них. 6 февраля 2016 года певица презентовала новый сингл и музыкальное видео «Formation».

Премьерное исполнение новой композиции состоялось на Super Bowl XLVII Halftime Show, где Бейонсе выступала в роли приглашенной звезды. Сингл стал предвестником мирового тура The Formation World Tour.

В начале 2019-го певица пополнила коллекцию «Грэмми».