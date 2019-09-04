Сама жуткая love story: влюбленные воссоздали сюжет фильма ужасов



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boredpanda.com

Ванесса Лоусон и Джош Морден решили выразить свою общую любовь к фильмам ужасов в потрясающей фотосессии со своим участием

Люди любят отмечать особые события прекрасными фотосессиями. Это помогает делиться своими особыми моментами с важными для них людьми, а также является памятью на долгие годы.

И хотя большинство из них обращаются к Pinterest, чтобы найти там идею для своей фотосессии до того, как заказывать фотографа, порой в нужный момент многие забывают разбавить съемку своими собственными идеями.

В результате получается слишком много идентичных фотографий. А как вам такая любовная фотосессия в стиле слэшера с маньяком-убийцей в маске? К счастью, все еще есть парочки, которые во время фотосессий дают волю фантазии и устраивают по-настоящему захватывающие перформансы.

Серия фотографий начинается с того, что пара прогуливается возле печально известного лагеря «Хрустальное озеро», при этом молодые люди выглядят очень беспечными, но уже через какое-то мгновение эта романтическая вылазка превращается для них в сущий кошмар.

Парочка решила остановиться на культовом американском слэшере «Пятница 13-е», где главным злодеем является маньяк Джейсон Вурхиз.

Получилось одновременно забавно и немного жутковато.

Джерело: boredpanda.com