  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Сама жуткая love story: влюбленные воссоздали сюжет фильма ужасов

    • Розсилка
    Сама жуткая love story: влюбленные воссоздали сюжет фильма ужасов
    boredpanda.com

    Ванесса Лоусон и Джош Морден решили выразить свою общую любовь к фильмам ужасов в потрясающей фотосессии со своим участием

    Люди любят отмечать особые события прекрасными фотосессиями. Это помогает делиться своими особыми моментами с важными для них людьми, а также является памятью на долгие годы. 

    И хотя большинство из них обращаются к Pinterest, чтобы найти там идею для своей фотосессии до того, как заказывать фотографа, порой в нужный момент многие забывают разбавить съемку своими собственными идеями. 

    В результате получается слишком много идентичных фотографий. А как вам такая любовная фотосессия в стиле слэшера с маньяком-убийцей в маске? К счастью, все еще есть парочки, которые во время фотосессий дают волю фантазии и устраивают по-настоящему захватывающие перформансы.

    Серия фотографий начинается с того, что пара прогуливается возле печально известного лагеря «Хрустальное озеро», при этом молодые люди выглядят очень беспечными, но уже через какое-то мгновение эта романтическая вылазка превращается для них в сущий кошмар.    

    Парочка решила остановиться на культовом американском слэшере «Пятница 13-е», где главным злодеем является маньяк Джейсон Вурхиз.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Получилось одновременно забавно и немного жутковато.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ