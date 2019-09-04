Олег Винник рассказал о насилии в семье: откровенное признание звезды



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Популярный украинский певец Олег Винник постепенно раскрывает подробности личной жизни

Украинский певец Олег Винник рассказал о самом сокровенном – отношениях с матерью и первой любви.

Родители будущую звезду никогда ни к чему не принуждали. Мама позволяла Олегу практически все. Но была история, когда он свою понимающую маму таки довел.

В 14 лет Винник зациклился на покупке мотоцикла. Но родители боялись за жизнь сына, поэтому категорически отказали. В ответ Олег объявил голодовку.

«Я захотел мотоцикл и неделю не ел. Ну и все, мать не удержалась – так прутом меня избила, что у меня там месяц был шрам», – признался Олег Винник.

facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Больше с матерью певец так не конфликтовал. Даже когда она отговорила сына от первой любви.

«Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен», – рассказал артист.

facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Олег Винник о маме никогда не забывает. Через год после ее потери он решился на концерт в родном селе. И посвятил его памяти самой родной женщины.

«Мама любит. Если она любит, не нужно ничему учить. Значит, и любовь будет у тебя в сердце. С этим я иду по жизни и желаю, чтобы у каждого так было», – поделился Олег Винник в интервью.

Джерело: ranok.kanalukraina.tv