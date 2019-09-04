Олег Винник рассказал о насилии в семье: откровенное признание звезды
Популярный украинский певец Олег Винник постепенно раскрывает подробности личной жизни
Украинский певец Олег Винник рассказал о самом сокровенном – отношениях с матерью и первой любви.
Родители будущую звезду никогда ни к чему не принуждали. Мама позволяла Олегу практически все. Но была история, когда он свою понимающую маму таки довел.
В 14 лет Винник зациклился на покупке мотоцикла. Но родители боялись за жизнь сына, поэтому категорически отказали. В ответ Олег объявил голодовку.
«Я захотел мотоцикл и неделю не ел. Ну и все, мать не удержалась – так прутом меня избила, что у меня там месяц был шрам», – признался Олег Винник.
Больше с матерью певец так не конфликтовал. Даже когда она отговорила сына от первой любви.
«Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен», – рассказал артист.
Олег Винник о маме никогда не забывает. Через год после ее потери он решился на концерт в родном селе. И посвятил его памяти самой родной женщины.
«Мама любит. Если она любит, не нужно ничему учить. Значит, и любовь будет у тебя в сердце. С этим я иду по жизни и желаю, чтобы у каждого так было», – поделился Олег Винник в интервью.
Джерело: ranok.kanalukraina.tv