Фотограф тратит тысячи часов, чтобы восстановить ценные воспоминания



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boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger

«Моей основной работой было восстановление и раскрашивание старых фотографий. Я решил показать вам некоторые из моих любимых»

Марио Унгер — фотограф, мастер фотошопа и музыкант из Австрии, который страстно увлечен «оживлением» старых, безнадежно обветшавших фотографий.

Навыки редактирования и восстановления изображения он довел практически до совершенства, чтобы доносить до нас историю в максимально понятном и осязаемом виде.

Несмотря на то, что многие из снимков, над которыми трудится Унгер, были сделаны более сотни лет назад, кажется, будто мы снова можем пережить те мгновения вместе с персонажами фото. Связь с историей, которую дарит нам Марио, неоценима и весьма особенна.

Ведь если вдуматься, это настоящие «сокровища»! Почему? Да просто на заре развития фотодела каждый снимок требовал огромного труда и затраты дорогостоящих материалов. Неудивительно, что сделать фото стоило баснословных денег. Позволить себе такую роскошь могли далеко не многие.

Но даже богачи зачастую имели всего 1-2 фото. Так что каждая сохранившаяся с тех времен фотография представляет собой историческую ценность. Жаль, что бумага имеет свойство стареть и портиться. И вот тут на помощь приходит Марио Унгер. Мастер собирает старые снимки буквально по кусочку и восстанавливает давая им новую «жизнь».

Джерело: boredpanda.com