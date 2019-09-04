  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фотограф тратит тысячи часов, чтобы восстановить ценные воспоминания

    • Розсилка
    Фотограф тратит тысячи часов, чтобы восстановить ценные воспоминания
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger

    «Моей основной работой было восстановление и раскрашивание старых фотографий. Я решил показать вам некоторые из моих любимых»

    Марио Унгер — фотограф, мастер фотошопа и музыкант из Австрии, который страстно увлечен «оживлением» старых, безнадежно обветшавших фотографий. 

    Навыки редактирования и восстановления изображения он довел практически до совершенства, чтобы доносить до нас историю в максимально понятном и осязаемом виде. 

    Несмотря на то, что многие из снимков, над которыми трудится Унгер, были сделаны более сотни лет назад, кажется, будто мы снова можем пережить те мгновения вместе с персонажами фото. Связь с историей, которую дарит нам Марио, неоценима и весьма особенна.

    Ведь если вдуматься, это настоящие «сокровища»! Почему? Да просто на заре развития фотодела каждый снимок требовал огромного труда и затраты дорогостоящих материалов. Неудивительно, что сделать фото стоило баснословных денег. Позволить себе такую роскошь могли далеко не многие.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger
    boredpanda.com/old-photo-restorations-mario-unger

    Но даже богачи зачастую имели всего 1-2 фото. Так что каждая сохранившаяся с тех времен фотография представляет собой историческую ценность. Жаль, что бумага имеет свойство стареть и портиться. И вот тут на помощь приходит Марио Унгер. Мастер собирает старые снимки буквально по кусочку и восстанавливает давая им новую «жизнь».

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотограф фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ