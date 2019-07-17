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    Шоу-биз

    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой

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    Кристен Стюарт - Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Кристен Стюарт

    Звезда не стеснялась показывать свои формы

    Папарацци выбрали удивительно удачный день, чтобы отправиться на морскую прогулку у берегов Италии вслед за Кристен Стюарт. Сейчас 29-летняя актриса отдыхает на Капри вместе с друзьями и своей бывшей девушкой Стеллой Максвелл, отношения с которой, похоже, все-таки возобновились после прошлогоднего расставания. В отличие от Кристен, Стелла предпочла не показывать лишний раз свою модельную фигуру, а вот Стюарт подошла к процессу загара серьезнее, избавившись от верхней части купальника.

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    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой
    Папарацци засняли Кристен Стюарт обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой

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