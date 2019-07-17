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    Жизнь

    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу

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    <p>Марта Луиза и Дюрек Веретта</p> - Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу

    Марта Луиза и Дюрек Веретта

    Норвежская принцесса была замужем за писателем Ари Беном

    47-летняя дочь короля Норвегии Марта Луиза увезла своего 44-летнего бойфренда шамана Дюрека на морской курорт. Здесь пару ждала встреча с голливудской звездой.

    Представительница норвежской королевской семьи в мае объявила о романе с американским целителем и экстрасенсом Дюреком Вереттой. Сейчас пара вместе на морском курорте в американском штате Вирджиния. Влюбленные присоединились к Гвинет Пэлтроу. Марта Луиза поделилась совместными фотографиями с актрисой. На одном снимке они предстали вдвоем, на другом вместе с шаманом.

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    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу
    Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу

    Гвинет знакома с Дюреком. Он называет ее «истинной провидицей», а она его - своим духовным наставником. Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони весело провела время в компании актрисы и бойфренда. Она поделилась эмоциями на своей странице в соцсети.

    Напомним, норвежская принцесса была замужем за писателем Ари Беном. Они прожили в браке около 15 лет и расстались в 2016 году. У бывших супругов остались три дочери – Мод Ангелика (16 лет), Леа Айседора (14 лет) и Эмма Таллула (10 лет).

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