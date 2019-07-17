Норвежская принцесса с любовником-шаманом отдохнули на курорте с Гвинет Пэлтроу



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Марта Луиза и Дюрек Веретта

Норвежская принцесса была замужем за писателем Ари Беном

47-летняя дочь короля Норвегии Марта Луиза увезла своего 44-летнего бойфренда шамана Дюрека на морской курорт. Здесь пару ждала встреча с голливудской звездой.

Представительница норвежской королевской семьи в мае объявила о романе с американским целителем и экстрасенсом Дюреком Вереттой. Сейчас пара вместе на морском курорте в американском штате Вирджиния. Влюбленные присоединились к Гвинет Пэлтроу. Марта Луиза поделилась совместными фотографиями с актрисой. На одном снимке они предстали вдвоем, на другом вместе с шаманом.

Гвинет знакома с Дюреком. Он называет ее «истинной провидицей», а она его - своим духовным наставником. Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони весело провела время в компании актрисы и бойфренда. Она поделилась эмоциями на своей странице в соцсети.

Напомним, норвежская принцесса была замужем за писателем Ари Беном. Они прожили в браке около 15 лет и расстались в 2016 году. У бывших супругов остались три дочери – Мод Ангелика (16 лет), Леа Айседора (14 лет) и Эмма Таллула (10 лет).

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