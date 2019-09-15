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    Фото

    У этого кота выходные лучше, чем у вас: фото пушистого путешественника

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    У этого кота выходные лучше, чем у вас: фото пушистого путешественника
    boredpanda.com

    Познакомьтесь с классным 5-летним котом-путешественником по кличке Гэри

    Нынешние хозяева забрали его из канадского приюта, где он восстанавливался после перелома бедра. 

    Гэри беспородный кот, но это не мешает ему быть красавцем с шикарной длинной шерстью. 

    Сейчас он полностью здоров и со своими хозяевами колесит по горам, фотографируясь на фоне красивых мест. Его снимкам может позавидовать даже опытный тревел-блогер!

    Гэри спокойно гуляет на поводке и даже не боится воды. Когда Гэри устает, он отправляется в свой рюкзак. Он любит позировать перед камерой.

    Хозяйка рассказала, что он обожает приключения. Если Гэри долго никуда не выходит, он сидит и мяукает под дверью.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Гэри — популярная в Instagram личность. У него почти 33 тыс. подписчиков.

    Джерело: boredpanda.com

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