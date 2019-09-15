У этого кота выходные лучше, чем у вас: фото пушистого путешественника



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boredpanda.com

Познакомьтесь с классным 5-летним котом-путешественником по кличке Гэри

Нынешние хозяева забрали его из канадского приюта, где он восстанавливался после перелома бедра.

Гэри беспородный кот, но это не мешает ему быть красавцем с шикарной длинной шерстью.

Сейчас он полностью здоров и со своими хозяевами колесит по горам, фотографируясь на фоне красивых мест. Его снимкам может позавидовать даже опытный тревел-блогер!

Гэри спокойно гуляет на поводке и даже не боится воды. Когда Гэри устает, он отправляется в свой рюкзак. Он любит позировать перед камерой.

Хозяйка рассказала, что он обожает приключения. Если Гэри долго никуда не выходит, он сидит и мяукает под дверью.

Гэри — популярная в Instagram личность. У него почти 33 тыс. подписчиков.

Джерело: boredpanda.com