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    Фото

    Опубликованы самые смешные фото дикой природы

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    Опубликованы самые смешные фото дикой природы
    boredpanda.com

    Международный конкурс основали два фотографа, чтобы помочь животным и заставить улыбаться людей по всему миру

    Конкурс смешных фотографий дикой природы, – Comedy Wildlife Photography Awards, – представил 20 снимков-финалистов.

    Сняты они во всех уголках мира, единственное условие, животные должны быть сфотографированы в естественной среде обитания, то есть в дикой природе. 

    Конкурс основали два фотографа – Пол Джонсон-Хикс и Том Саллэм, чтобы привлечь внимание к сохранению дикой природы  и продемонстрировать диких животных с необычного ракурса. 

    Пол живет в Танзании с семьей и занимается съемкой дикой природы. Том работал в сфере финансов в Лондоне, однако бросил все, чтобы заниматься съемкой пейзажей.

    Победителя объявят 13 ноября. Кроме чисто развлекательной цели, организаторы конкурса хотят таким образом привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и глобального потепления. Конкурс проводится с 2015 года.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    По мнению судей Comedy Wildlife Photography Awards, в этом году подборка финалистов - одна из самых лучших за все время проведения конкурса.

    Джерело: boredpanda.com

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