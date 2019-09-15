Опубликованы самые смешные фото дикой природы



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boredpanda.com

Международный конкурс основали два фотографа, чтобы помочь животным и заставить улыбаться людей по всему миру

Конкурс смешных фотографий дикой природы, – Comedy Wildlife Photography Awards, – представил 20 снимков-финалистов.

Сняты они во всех уголках мира, единственное условие, животные должны быть сфотографированы в естественной среде обитания, то есть в дикой природе.

Конкурс основали два фотографа – Пол Джонсон-Хикс и Том Саллэм, чтобы привлечь внимание к сохранению дикой природы и продемонстрировать диких животных с необычного ракурса.

Пол живет в Танзании с семьей и занимается съемкой дикой природы. Том работал в сфере финансов в Лондоне, однако бросил все, чтобы заниматься съемкой пейзажей.

Победителя объявят 13 ноября. Кроме чисто развлекательной цели, организаторы конкурса хотят таким образом привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и глобального потепления. Конкурс проводится с 2015 года.

По мнению судей Comedy Wildlife Photography Awards, в этом году подборка финалистов - одна из самых лучших за все время проведения конкурса.

Джерело: boredpanda.com