Опубликованы самые смешные фото дикой природы
Международный конкурс основали два фотографа, чтобы помочь животным и заставить улыбаться людей по всему миру
Конкурс смешных фотографий дикой природы, – Comedy Wildlife Photography Awards, – представил 20 снимков-финалистов.
Сняты они во всех уголках мира, единственное условие, животные должны быть сфотографированы в естественной среде обитания, то есть в дикой природе.
Конкурс основали два фотографа – Пол Джонсон-Хикс и Том Саллэм, чтобы привлечь внимание к сохранению дикой природы и продемонстрировать диких животных с необычного ракурса.
Пол живет в Танзании с семьей и занимается съемкой дикой природы. Том работал в сфере финансов в Лондоне, однако бросил все, чтобы заниматься съемкой пейзажей.
Победителя объявят 13 ноября. Кроме чисто развлекательной цели, организаторы конкурса хотят таким образом привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и глобального потепления. Конкурс проводится с 2015 года.
По мнению судей Comedy Wildlife Photography Awards, в этом году подборка финалистов - одна из самых лучших за все время проведения конкурса.
Джерело: boredpanda.com