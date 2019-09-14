Канадец собирает из старых часов модели мотоциклов и персонажей в стиле стимпанк



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boredpanda.com

Канадский художник Дэн Таненбаум знает, как подарить металлолому вторую жизнь

Дэн Таненбаум — талантливый художник из Торонто (Канада), который увлекается стимпанком и создает миниатюрные скульптуры в этом стиле.

С 2010 года он собирает из старых часов миниатюрные модели мотоциклов, а иногда персонажей и предметы в стиле стимпанк, например шлем Дарта Вейдера.

Работы Таненбаума считаются уникальными, про него неоднократно писала канадская пресса. И писала вполне заслуженно, ведь его изобретательность действительно впечатляет.

В своем творчестве он использует детали часовых механизмов. В его коллекции можно увидеть миниатюрные мотоциклы, известных персонажей и другие скульптуры.

Стимпанк возник как литературный жанр, но популярность обрел во многом благодаря комиксам, ролевым играм, телесериалам и аниме.

Как правило, стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества, в совершенстве освоившего механику и технологии паровых машин, с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением.

Регулярно в разных странах проводятся мероприятия, посвящённые стилю стимпанк. На специализированных веб-сайтах периодически появляется информация о мероприятиях в стиле стимпанк, проводящихся в разных частях света.

Джерело: boredpanda.com