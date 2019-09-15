Свинья, пони и павлин: экзотические животные на борту самолета
Некоторые авиакомпании разрешают перевозить домашних любимцев прямо в салоне самолета
Чего только не увидишь на борту самолета, ведь пассажиры порой попадаются самые разные! Тут вам и животные, и даже очень необычные люди... Одним словом, тут можно увидеть то, что даже в некотором наземном транспорте не всегда провозят.
Так, недавно женщина попыталась пронести на рейс американской авиакомпании United Airlines павлина. Когда ей отказали, пассажирка заявила, что это ее «моральная поддержка».
Но павлин – это далеко не самое экзотичное животное, которое пассажиры когда- либо пытались взять с собой на борт самолета.
Если Вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите об этом при бронировании или при покупке авиабилета не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса, указанного в расписании, поскольку перевозка животных производится только с согласия авиакомпании, и существуют ограничения по количеству и видам перевозимых животных.
Перевозка комнатного прирученного животного или птицы возможна только совершеннолетним дееспособным пассажиром.
Комнатные прирученные животные/птицы в качестве особого вида нестандартного багажа перевозятся в контейнере (клетке) в пассажирском салоне или в багажном отсеке. Для перевозки в пассажирском салоне в качестве контейнера может использоваться мягкая сумка-переноска закрытого типа.
Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.
Джерело: boredpanda.com