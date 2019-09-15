Свинья, пони и павлин: экзотические животные на борту самолета



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boredpanda.com

Некоторые авиакомпании разрешают перевозить домашних любимцев прямо в салоне самолета

Чего только не увидишь на борту самолета, ведь пассажиры порой попадаются самые разные! Тут вам и животные, и даже очень необычные люди... Одним словом, тут можно увидеть то, что даже в некотором наземном транспорте не всегда провозят.

Так, недавно женщина попыталась пронести на рейс американской авиакомпании United Airlines павлина. Когда ей отказали, пассажирка заявила, что это ее «моральная поддержка».

Но павлин – это далеко не самое экзотичное животное, которое пассажиры когда- либо пытались взять с собой на борт самолета.

Если Вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите об этом при бронировании или при покупке авиабилета не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса, указанного в расписании, поскольку перевозка животных производится только с согласия авиакомпании, и существуют ограничения по количеству и видам перевозимых животных.

Перевозка комнатного прирученного животного или птицы возможна только совершеннолетним дееспособным пассажиром.

Комнатные прирученные животные/птицы в качестве особого вида нестандартного багажа перевозятся в контейнере (клетке) в пассажирском салоне или в багажном отсеке. Для перевозки в пассажирском салоне в качестве контейнера может использоваться мягкая сумка-переноска закрытого типа.

Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.

Джерело: boredpanda.com