Фото суслика с цветком сделало голландца известным на весь мир



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boredpanda.com

Дик ван Дуйн из нидерландского города Нордвейк стал популярным после того, как выложил в сеть фото суслика, нюхающего цветок

Дик ван Дуйн из нидерландского города Нордвейк, который фотографирует для хобби, завоевал международную известность. Снимок, который он сделал этим летом, грызуна, нюхающего цветок, облетел весь мир.

Ранее он выложил фото в Instagram. «У меня было много лайков, но я не ожидал, что фото станет таким популярным», - говорит автор фото.

Фотографирует он преимущественно осенью и зимой, именно тогда он нет много работы. Время от времени путешествует.

Фото суслика он сделал в Вене этим летом. Его снимок опубликовали в New York Post, Fox News и Daily Mail.

«Тысяча сторонников добавляются в Instagram каждые 10 минут. У меня 60 тыс подписчиков за неделю», - рассказал фотограф.

Джерело: boredpanda.com