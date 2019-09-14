Корейский художник дает новую жизнь античным картинам, создавая на их основе гиперреалистичные портреты



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boredpanda.com

Художник-гиперреалист Джунвон Чонг из Южной Кореи преобразил знаменитые картины и скульптуры в своих работах

Чонг применяет технику, которая позволяет создавать иллюзию объема. Он прорисовывает акриловыми красками малейшие детали кожи, не стесняясь изображать морщины и неровности. Они добавляют изображению еще больше жизни.

Будучи его любимым типом краски, акрил на холсте по словам Чжонга очень универсален, поскольку он позволяет имитировать как вязкую текстуру масла, так и мягкие брызги акварели.

На своем веб-сайте Чжон цитирует фразу Аристотеля: «Аристотель однажды сказал: «Труп отвратителен, но картина трупа может быть прекрасной». И я говорю:

«Гнойные прыщи отталкивают, но картина прыща может будь прекрасеной». Он считает, что именно эта магия парадоксального преобразования заставляет его практиковаться в гиперреалистичных портретах.

Сейчас художник изучает дизайн и визуальные коммуникации в Университете искусств и дизайна Хонгик в Сеуле. У него уже состоялось немало выставок в престижных галереях страны.





Джерело: boredpanda.com