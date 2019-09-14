  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Корейский художник дает новую жизнь античным картинам, создавая на их основе гиперреалистичные портреты

    • Розсилка
    Корейский художник дает новую жизнь античным картинам, создавая на их основе гиперреалистичные портреты
    boredpanda.com

    Художник-гиперреалист Джунвон Чонг из Южной Кореи преобразил знаменитые картины и скульптуры в своих работах

    Чонг применяет технику, которая позволяет создавать иллюзию объема. Он прорисовывает акриловыми красками малейшие детали кожи, не стесняясь изображать морщины и неровности. Они добавляют изображению еще больше жизни.

    Будучи его любимым типом краски, акрил на холсте по словам Чжонга очень универсален, поскольку он позволяет имитировать как вязкую текстуру масла, так и мягкие брызги акварели.

    На своем веб-сайте Чжон цитирует фразу Аристотеля: «Аристотель однажды сказал: «Труп отвратителен, но картина трупа может быть прекрасной». И я говорю:

    «Гнойные прыщи отталкивают, но картина прыща может будь прекрасеной». Он считает, что именно эта магия парадоксального преобразования заставляет его практиковаться в гиперреалистичных портретах.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Сейчас художник изучает дизайн и визуальные коммуникации в Университете искусств и дизайна Хонгик в Сеуле. У него уже состоялось немало выставок в престижных галереях страны.


    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ