Корейский художник дает новую жизнь античным картинам, создавая на их основе гиперреалистичные портреты
Художник-гиперреалист Джунвон Чонг из Южной Кореи преобразил знаменитые картины и скульптуры в своих работах
Чонг применяет технику, которая позволяет создавать иллюзию объема. Он прорисовывает акриловыми красками малейшие детали кожи, не стесняясь изображать морщины и неровности. Они добавляют изображению еще больше жизни.
Будучи его любимым типом краски, акрил на холсте по словам Чжонга очень универсален, поскольку он позволяет имитировать как вязкую текстуру масла, так и мягкие брызги акварели.
На своем веб-сайте Чжон цитирует фразу Аристотеля: «Аристотель однажды сказал: «Труп отвратителен, но картина трупа может быть прекрасной». И я говорю:
«Гнойные прыщи отталкивают, но картина прыща может будь прекрасеной». Он считает, что именно эта магия парадоксального преобразования заставляет его практиковаться в гиперреалистичных портретах.
Сейчас художник изучает дизайн и визуальные коммуникации в Университете искусств и дизайна Хонгик в Сеуле. У него уже состоялось немало выставок в престижных галереях страны.
Джерело: boredpanda.com