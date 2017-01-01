Самый привлекательный коп Украины оштрафовала водителя авто за $300 тыс.

За цену своего авто водитель мог бы выплачивать такой штраф ежедневно в течение 42 лет

Знаменитая киевская полицейская Людмила Милевич выписала штраф водителю элитного автомобиля Bentley, стоимость которого достигает $300 тыс. Размер штрафа составил 510 грн. Он был выписан за парковку на пешеходном переходе. Нарушение правил дорожного движения произошло на улице Булаховского. «Водитель Бентли, регулярно паркующийся на



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За цену своего авто водитель мог бы выплачивать такой штраф ежедневно в течение 42 лет

Знаменитая киевская полицейская Людмила Милевич выписала штраф водителю элитного автомобиля Bentley, стоимость которого достигает $300 тыс. Размер штрафа составил 510 грн. Он был выписан за парковку на пешеходном переходе.

Нарушение правил дорожного движения произошло на улице Булаховского. «Водитель Бентли, регулярно паркующийся на пешеходном переходе на Булаховского Агромат, оштрафован Людмилой Милевич на 510 грн. При стоимости авто в 300 тысяч долларов он так может парковаться ежедневно в течении 43 лет», - написал журналист Влад Антонов

Пользователи социальных сетей активно отреагировали на этот факт. Многие из них оставили под публикацией остроумные комментарии: «Психанет и выкупит переход», «А, то есть обычные патрульные выписать штраф не смогли бы», «Нехорошо конечно, но, если организуется целый отряд позволяющих себя так беспринципно оштрафовать, то акция "припаркуй друга на зебре" может значительно наполнить казну».

Джерело: РБК-Україна