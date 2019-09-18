  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Скандальная исполнительница Maruv поразила свадебными фото

    • Розсилка
    Скандальная исполнительница Maruv поразила свадебными фото
    sncmedia.ru

    В сеть «просочились» редкие фото Корсун, сделанные еще во время свадьбы

    Maruv крайне редко рассказывает что-то о своей личной жизни. Да и фотографии с мужем в ее соцсетях - также большая редкость. Если певица и выкладывает фото или видео в компании супруга, то только в разделе сториз. К примеру, недавно певица выступила в Санкт-Петербурке. Перед стартом выступления она сделала милое селфи с мужем Александром в лифте.

    Напомним, что Maruv является звездной участницей нового сезона шоу «Танцы со звездами 2019».

    Четвертый выпуск был посвящен теме любви. Ведь именно время прямого эфира состоялась пышная свадебная церемония Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

    В честь такого события был проведен «эфир любви». И все звездные участники должны были рассказать о своих любовных историях.

    По словам Ани Корсун, у нее была любовь с первого взгляда.

    «У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Надевала все леопардовое - он меня перепутал со стриптизершей. И он все равно меня полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра, некрасивой. Уставшей, не уставшей», - комментирует Корсун.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Скандальная исполнительница Maruv поразила свадебными фото
    Скандальная исполнительница Maruv поразила свадебными фото
    Скандальная исполнительница Maruv поразила свадебными фото

    С мужем Александром они вместе уже 8 лет. И за этот период они много прошли.

    «Та мы за эти 8 лет много чего прошли - и холод, и голод, и успех. Такие вот очень родные люди, друг друга очень понимаем и поддерживаем», - признается Maruv.

    Джерело: rbc.ua

    Читайте також
    фотография Танцы со звездами певица селфи Maruv
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ