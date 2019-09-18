Скандальная исполнительница Maruv поразила свадебными фото



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sncmedia.ru

В сеть «просочились» редкие фото Корсун, сделанные еще во время свадьбы

Maruv крайне редко рассказывает что-то о своей личной жизни. Да и фотографии с мужем в ее соцсетях - также большая редкость. Если певица и выкладывает фото или видео в компании супруга, то только в разделе сториз. К примеру, недавно певица выступила в Санкт-Петербурке. Перед стартом выступления она сделала милое селфи с мужем Александром в лифте.

Напомним, что Maruv является звездной участницей нового сезона шоу «Танцы со звездами 2019».

Четвертый выпуск был посвящен теме любви. Ведь именно время прямого эфира состоялась пышная свадебная церемония Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

В честь такого события был проведен «эфир любви». И все звездные участники должны были рассказать о своих любовных историях.

По словам Ани Корсун, у нее была любовь с первого взгляда.

«У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Надевала все леопардовое - он меня перепутал со стриптизершей. И он все равно меня полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра, некрасивой. Уставшей, не уставшей», - комментирует Корсун.

С мужем Александром они вместе уже 8 лет. И за этот период они много прошли.

«Та мы за эти 8 лет много чего прошли - и холод, и голод, и успех. Такие вот очень родные люди, друг друга очень понимаем и поддерживаем», - признается Maruv.

Джерело: rbc.ua