Подопечная нардепа Святослава Вакарчука опубликовала пикантные фото в купальнике



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instagram.com/soloviyka

Вакарчук покраснел от стыда

Девушка позировала на итальянском побережье, при этом с купальника эротично сползали бретельки.

Фанаты сравнили Соловий с морской богиней из древнегреческого мифа.

Не смотря на то, что купальник исполнительница выбрала сдельный, это не помешало рассмотреть ее стройную фигуру.

«Не задерживай волну на песке и не прячь в ней душу», — написала в публикации Кристина.

В комментариях пользователи соцсети оценили формы певицы и пожелали ей хорошего отдыха.

«Пляжненький патрульчик», «Божественна нереальная красавица», «Какой купальник!», «Очень красивая», «Будто картина, очень красиво», «Соловийка, попочку подкачай))))», «Как Венера из морской пены», «Девушка, вы прекрасно выглядите», — написали комментаторы.

Джерело: znaj.ua