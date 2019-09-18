Подопечная нардепа Святослава Вакарчука опубликовала пикантные фото в купальнике
Вакарчук покраснел от стыда
Девушка позировала на итальянском побережье, при этом с купальника эротично сползали бретельки.
Фанаты сравнили Соловий с морской богиней из древнегреческого мифа.
Не смотря на то, что купальник исполнительница выбрала сдельный, это не помешало рассмотреть ее стройную фигуру.
«Не задерживай волну на песке и не прячь в ней душу», — написала в публикации Кристина.
В комментариях пользователи соцсети оценили формы певицы и пожелали ей хорошего отдыха.
«Пляжненький патрульчик», «Божественна нереальная красавица», «Какой купальник!», «Очень красивая», «Будто картина, очень красиво», «Соловийка, попочку подкачай))))», «Как Венера из морской пены», «Девушка, вы прекрасно выглядите», — написали комментаторы.
Джерело: znaj.ua