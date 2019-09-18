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    Подопечная нардепа Святослава Вакарчука опубликовала пикантные фото в купальнике

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    Подопечная нардепа Святослава Вакарчука опубликовала пикантные фото в купальнике
    instagram.com/soloviyka

    Вакарчук покраснел от стыда

    Девушка позировала на итальянском побережье, при этом с купальника эротично сползали бретельки. 

    Фанаты сравнили Соловий с морской богиней из древнегреческого мифа.

    Не смотря на то, что купальник исполнительница выбрала сдельный, это не помешало рассмотреть ее стройную фигуру.

    «Не задерживай волну на песке и не прячь в ней душу», — написала в публикации Кристина.

    В комментариях пользователи соцсети оценили формы певицы и пожелали ей хорошего отдыха.

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    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka
    instagram.com/soloviyka

    «Пляжненький патрульчик», «Божественна нереальная красавица», «Какой купальник!», «Очень красивая», «Будто картина, очень красиво», «Соловийка, попочку подкачай))))», «Как Венера из морской пены», «Девушка, вы прекрасно выглядите», — написали комментаторы.

    Джерело: znaj.ua

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