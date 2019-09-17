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    Кондитер превращает скучные десерты в архитектурные шедевры

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    Кондитер превращает скучные десерты в архитектурные шедевры
    boredpanda.com

    Итальянский кондитер Маттео Стукки создает не просто десерты, а целые удивительные миры, в которых продумана каждая деталь. Здесь и люди, и звери, и техника увлеченно занимаются созданием съедобных шедевров

    26-летний кондитер из Италии Маттео Стукки считает, что дизайн десертов также важен, как их вкус. И эту точку зрения разделяют более 200 тыс. его подписчиков в Instagram.

    На создание этой красоты уходит от двух до шести часов. Автор черпает вдохновение в окружающем мире, соцсетях и самих сладостях.

    В работах итальянца продумана каждая деталь, которая в итоге превращает скучные торты в настоящие съедобные шедевры.

    «Внешний вид десерта является столь же важным, как его вкус», — говорит Маттео, и с ним соглашается почти 100 тысяч его подписчиков. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Вы только посмотрите на эти великолепные произведения искусства! Неужели их еще и есть можно? 

    Джерело: boredpanda.com

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