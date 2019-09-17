Кондитер превращает скучные десерты в архитектурные шедевры



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boredpanda.com

Итальянский кондитер Маттео Стукки создает не просто десерты, а целые удивительные миры, в которых продумана каждая деталь. Здесь и люди, и звери, и техника увлеченно занимаются созданием съедобных шедевров

26-летний кондитер из Италии Маттео Стукки считает, что дизайн десертов также важен, как их вкус. И эту точку зрения разделяют более 200 тыс. его подписчиков в Instagram.

На создание этой красоты уходит от двух до шести часов. Автор черпает вдохновение в окружающем мире, соцсетях и самих сладостях.

В работах итальянца продумана каждая деталь, которая в итоге превращает скучные торты в настоящие съедобные шедевры.

«Внешний вид десерта является столь же важным, как его вкус», — говорит Маттео, и с ним соглашается почти 100 тысяч его подписчиков.

Вы только посмотрите на эти великолепные произведения искусства! Неужели их еще и есть можно?

Джерело: boredpanda.com