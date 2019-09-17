Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках



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Виктория Смеюха Фото: instagram.com/vikanablack

Артистка похвасталась идеальной фигурой

Популярная украинская певица Виктория радует поклонников откровенными снимками в купальнике. В своем Инстаграме участница группы «Неангелы» каждый день постит солнечные фотографии с отдыха, демонстрируя свои формы в минибикини.

На свежем фото исполнительница позирует с кокосом в руке, а ягодицы Виктория прикрыла сетчатым нарядом.

«Сегодня я русалка, я создаю волны», - подписала фото певица.

Фанаты пришли восторг, увидав идеальные очертания фигуры любимой певицы.

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