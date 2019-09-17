Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
Виктория Смеюха
Фото: instagram.com/vikanablack
Артистка похвасталась идеальной фигурой
Популярная украинская певица Виктория радует поклонников откровенными снимками в купальнике. В своем Инстаграме участница группы «Неангелы» каждый день постит солнечные фотографии с отдыха, демонстрируя свои формы в минибикини.
На свежем фото исполнительница позирует с кокосом в руке, а ягодицы Виктория прикрыла сетчатым нарядом.
Фото: instagram.com/vikanablack
«Сегодня я русалка, я создаю волны», - подписала фото певица.
Фото: instagram.com/vikanablack
Фанаты пришли восторг, увидав идеальные очертания фигуры любимой певицы.