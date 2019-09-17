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    Фото

    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках

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    <p>Виктория Смеюха</p> <p>Фото: instagram.com/vikanablack</p> - Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках

    Виктория Смеюха

    Фото: instagram.com/vikanablack

    Артистка похвасталась идеальной фигурой

    Популярная украинская певица Виктория радует поклонников откровенными снимками в купальнике. В своем Инстаграме участница группы «Неангелы» каждый день постит солнечные фотографии с отдыха, демонстрируя свои формы в минибикини.

    На свежем фото исполнительница позирует с кокосом в руке, а ягодицы Виктория прикрыла сетчатым нарядом.

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    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Фото: instagram.com/vikanablack

    «Сегодня я русалка, я создаю волны», - подписала фото певица.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Вика из «НеАнгелов» радует откровенными фото в купальниках
    Фото: instagram.com/vikanablack

    Фанаты пришли восторг, увидав идеальные очертания фигуры любимой певицы.

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