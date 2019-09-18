Стало известно, что удалось спасти из дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой



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rbc.ua

На видео с камер наблюдения человек в балаклаве перебрасывает через забор «зажигательную ракету - светошумовую и световую»

Стало известно, что удалось спасти из дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который подожгли в ночь на вторник, 17 сентября.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналист Анна Миронюк.

«Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой прошлой ночью», - написала она.

«На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – минут через 15 уехала», - добавила Миронюк.

Ранее спасатели утверждали, что очагов возгорания было несколько. Тем временем в полиции, ранее не исключавшей, что пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки или неосторожного обращения с огнем, остановились на одной версии чрезвычайного происшествия — умышленном поджоге.

Валерия Гонтарева рассказала, что в доме последнее время ночевал ее сын, но за несколько дней до пожара он уехал. Ночью, когда случился пожар, охранник увидел, как через забор на крышу полетели какие-то предметы, похожие на большие рюкзаки. Сразу за ними полетел фаер, после чего и произошло возгорание.

Джерело: apostrophe.ua