Ученые назвали фрукт, который снижает риск развития диабета



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Употребление авокадо, как утверждают ученые, способствует снижению риска возникновения диабета

Исследование, проведенное специалистами университета медицинских наук в Иране подтвердило благотворное влияние этого экзотического фрукта на проявления метаболического синдрома, включая симптомы гипертонии, превышает норму индекс массы тела, высокий уровень глюкозы и «плохого» холестерина.

Группа иранских экспертов проанализировала около 130 научных работ, которые были направлены на изучение целебных свойств авокадо и конкретно его частей: мякоти, кожуры, семян и листьев.

И в результате, ученые пришли к выводу, что авокадо имеет мощное воздействие на содержание в крови холестерина. Попадая в организм, микроэлементы продукта способствуют большей выработке липопротеина высокой плотности и одновременно снижает уровень «плохого» холестерина.

У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов, так как полезные компоненты фрукта регулируют уровень фосфолипидов, триглицеридов и холестерола и тем самым влияет на причины возникновения сгустков крови, которые ведут к проблемам с сердцем, сосудам и к ожирению. Благотворное влияние продукта на данные симптомы значительно снижает риск проявления диабета.

По словам ученых, ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем. Употребление авокадо улучшает зрение, а витамин K, который содержится в продукте, помогает организму усваивать кальций и снижает проявления остеопороза.





Джерело: ukrhealth.net