«Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной

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Пользователи социальных сетей возмущены провокационной рекламой заведения

Киевская пельменная «П.Пельмени» шокировала пользователей в Сети своей рекламой. В официальном инстаграм-аккаунте заведение опубликовало фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень, когда ее за волосы держит мужская рука, а на лице у нее белое вещество.

«Только не на лицо». Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке», – подписан снимок.

«Пельмени были отличные, а СММ ваш – сексистское г*вно», «Оно вам надо было – такой PR? Ну в паблики попадете антисексистские», «Невероятно до чего дошел прогресс! Как можно делать рекламу на тему насилия?», «Точно не творчество – а убогость мышления!» – пишут интернет-юзеры в комментариях.

Представители заведения на критику не отреагировали, а опубликовали еще одно рекламное фото, на котором парень через купюру пытается занюхать "дорожку" и держит в руках пельмени.

«дорогА дорОга. Все дороги Киева ведут в одно место! Место, где знают как и с чем приготовить тебе порцию горячих», – говорится в подписи к скандальной публикации.