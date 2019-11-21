  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    «Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной

    Пользователи социальных сетей возмущены провокационной рекламой заведения

    Киевская пельменная «П.Пельмени» шокировала пользователей в Сети своей рекламой. В официальном инстаграм-аккаунте заведение опубликовало фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень, когда ее за волосы держит мужская рука, а на лице у нее белое вещество.

    «Только не на лицо». Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке», – подписан снимок. 

    «Пельмени были отличные, а СММ ваш – сексистское г*вно», «Оно вам надо было – такой PR? Ну в паблики попадете антисексистские», «Невероятно до чего дошел прогресс! Как можно делать рекламу на тему насилия?», «Точно не творчество – а убогость мышления!» – пишут интернет-юзеры в комментариях.

    Представители заведения на критику не отреагировали, а опубликовали еще одно рекламное фото, на котором парень через купюру пытается занюхать "дорожку" и держит в руках пельмени.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной
    «Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной
    «Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной
    «Только не на лицо»: скандальная реклама киевской пельменной

    «дорогА дорОга. Все дороги Киева ведут в одно место! Место, где знают как и с чем приготовить тебе порцию горячих», – говорится в подписи к скандальной публикации.

    дороги скандал фотография реклама волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ