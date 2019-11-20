Дзидзьо празднует день рождения: эволюция образа артиста

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20 ноября, свой 36 день рождения отмечает украинский поп-певец, эпатажный хитмейкер Dzidzio

Dzidzio, несмотря на свою популярность в массах, остается одним из тех артистов, чья биография известна лишь частично, что уж говорить о личной жизни, которая, конечно же, интересует его поклонников.

В 90-х Михаил Хома окончил Киевский национальный университет культуры и искусств, после чего основал свою первую группу «Михайло Хома і друзі», с ней будущий артист выступал в Новояворовске (Львовска область) и соседних городах на корпоративах и свадьбах.

Идейным вдохновителем группы Dzidzio в 2009 году стал фронтмен «Скрябін» Андрей (Кузьма) Кузьменко. Именно он написал для Михаила, своего друга детства, песню «Ялта», с которой молодые таланты впервые засветились на радио.

Яркий образ, острый юмор, неисчерпаемый запас энергии и красочные шоу - все это довольно быстро привело группу Dzidzio к успеху.

За последние два года Михаил Хома не только стал звездой самых крупных концертных площадок Украины, но и снялся в художественных картинах «Dzidzio Контрабас» и «Dzidzio Перший раз».

В октябре Дзидзьо шокировал Украину исполнением Государственного гимна перед футболом в Харькове. За свое исполнения он получил много положительных отзывов от болельщиков.

А сегодня стало известно, что певец будет исполнять гимн Украины перед матчами национальной команды на Евро-2020.