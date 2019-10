За что мы любим Эмилию Кларк: лучшие роли и горячие фото

Эмилия Кларк – британская актриса театра и кино. Международная популярность пришла к ней после участия в телесериале «Игра престолов» и фильме «Терминатор: Генезис»

Эмилия появилась на свет 26 октября 1986 года в Лондоне. Ее мама занималась бизнесом, а отец работал в одном из небольших лондонских театров звукооператором.

Впервые Эмилия Кларк появилась на телеэкране в 2009 году - ее дебютом стала роль в сериале «Врачи». Изначально ей приходилось тяжело, девушка постоянно пыталась свести концы с концами, а съемки в 2010 году в научно-фантастическом фильме «Атака из Триасового периода» так и не приносят желаемого.





Однажды агент актрисы сообщил ей о масштабном прослушивании на американском телеканале НВО, где проходили пробы на новую картину «Игра престолов». С этого момента ее жизнь кардинально изменилась, ей достался один из главных персонажей в популярном телесериале.

Успех, который Эмилии Кларк принес сериал «Игра престолов», был просто ошеломляющий - критики ее обожали, не говоря уже о зрителях, а фото британки красовалось на обложках самых популярных глянцевых журналов мира. Актриса получила награду EWwy Award, а в 2012 году вошла в сотню самых привлекательных женщин мира.

В дальнейшем Эмилию приглашают принять участие в съемках других перспективных кинолент. В 2012 году она сыграет в фильме «Дом Хемингуэй» вместе с известным актером Джудом Лоу.





Эмилия исполнила роль Сары Коннор в фантастическом боевике «Терминатор: Генезис», ставший пятой частью уже культового кинофильма «Терминатор».

В 2016 году Эмилия Кларк исполнила главную женскую роль в фильме «До встречи с тобой». В этой киноленте главной героиней британки стала Лу Кларк, простая девушка, пытающаяся преодолеть различные трудности и проблемы в своей жизни.

Американский актер Сэм Клафлин, сыгравший парализованного парня по имени Уилл, стал партнером британки по фильму.

На протяжении нескольких лет актриса является официальным лицом парфюмерии бренда Dolce & Gabbana. В рекламе от 2018 года новых духов The Only One она продемонстрировала свой вокальный талант, исполнив в кадре итальянскую песенку.