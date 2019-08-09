#Улянувміністри: в сети приобретает популярность новый флешмоб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/ulanasuprun

Лидеры пациентских и общественных организаций, благотворительных фондов, лидеры мнений и простые украинцы призывают назначить Супрун министром здравоохранения в новом правительстве

В Facebook появилась новая волна публикаций в поддержку и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Пользователи посвящают ей многочисленные посты: кто-то пишет о личном знакомстве с Супрун, а кто-то - о том, как почувствовал изменения, которые ей и ее команде удалось внедрить в украинской медицине за несколько последних лет.

Инициатором флешмоба стал СЕО и основатель рекрутингового агентства Lobby X и куратор TEDxKyiv Владислав Грезев.

«Какие могут быть разговоры об альтернативе Ульяне Супрун? Это глупо с точки зрения государственного управления. Ульяна Супрун - первый министр, который решился пойти против системы и запустить полноценную трансформацию. Ульяна получила полную поддержку прогрессивной части общества и специалистов, нажила врагов среди эксплуататоров системы ОС и просто врагов Украины. В конце концов, достигла уже значительных результатов от начала реформы», - написал Влад на своей странице в Facebook и выразил уверенность в том, что именно Ульяна Супрун станет Министром в новом правительстве.

facebook.com

На призыв Владислава откликнулось много людей, и менее чем через час в сети появилось много постов с хэштегом #УлянувМіністри и #селфізУ.

Те же, кто не имеет фото с Ульяной Супрун, делятся своими впечатлениями о ее деятельности в должности и.о. министра, пишет тексты о ней и призывает распространять такую информацию среди как можно большего количества людей.

Джерело: ms.detector.media