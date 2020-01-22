В брошенную хаски с удивленным взглядом влюбился весь Instagram (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтеры решили отдать собаку семье, которая подала заявку еще до того, как Джубили стала знаменитой

Собака два года прожила в приюте, а теперь обрела дом

Удивительная собака породы хаски родилась в Америке абсолютно здоровой, только природа подарила животному необычные глаза. Из-за легкой раскосости хаски по кличке Джубили всегда выглядит удивленной. Хозяин-заводчик решил, что странную собаку никто не купит и отдал ее в приют Husky House в Нью-Джерси.

Пес два года прожил в приюте. А потом волонтеры решили найти ей любящих хозяев и опубликовали ее фотографии на «Фейсбуке». В удивленную хаски буквально влюбились тысячи людей со всего света, и в первые же сутки в приют поступило 150 заявок от желающих забрать зверя к себе.

Интернет-пользователи взялись признаваться хаски в любви, рисовать ее портреты и удивляться, как вообще кто-то мог посчитать такую удивительную собаку некрасивой. Рассмотрев всех заявителей, волонтеры решили отдать собаку семье, которая подала заявку еще до того, как Джубили стала знаменитой, сообщает CNN. 19 января представители приюта сообщили, что хаски обрела дом, в котором живет еще с двумя собаками такой же породы. Теперь Джубили окружена любовью и вниманием заботливых хозяев.