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    Фото

    Падчерица Потапа похвасталась стройной фигурой (фото)

    • Розсилка
    Падчерица Потапа похвасталась стройной фигурой (фото)
    .instagram.com/natashka.gorovaya

    Наташа Горовая в последнее время все чаще становится героиней звездной хроники

    Дочь продюсерши Ирины Горовой Наташа Горовая опубликовала в своем Instagram новый снимок в купальнике.

    На снимке девушка запечатлена в слитном купальнике в красную и белую полоску. На талии у этого купальника имеется ремень. Сфотографировала саму себя Наташа в зеркало в переодевалке.

    «Мы заканчиваем наш мини-тур по США и передвигаемся в теплую Мексику. С таким купальником придется покорять пляж. Фото очень понравилось, оставлю здесь», - написала под фото Наташа.

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    instagram.com/natashka.gorovaya

    22-летняя дочь Ирины Горовой и падчерица Потапа работает пиарщицей артистки с лейбла Mozgi Entertaiment Michelle Andrade. Девушка активно ведет свой профиль в Instagram. Радует поклонников Наташа снимками с путешествий, собственными селфи, но главное за что ценят ее фолловеры - это позитив и мотивация в подписях к фото. Под снимками девушка часто рассказывает своих поклонникам о том, как ей удается переживать жизненные трудности.

    Недавно Наташа вместе с мамой и братом Андреем, которого Ирина Горовая родила в браке с Потапом, отправились в США. Втроем они посетили несколько основных американских городов, а также опробовали местные развлечения, ну и конечно же совершили шоппинг.

    знаменитости фотография селфи Instagram
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