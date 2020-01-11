Падчерица Потапа похвасталась стройной фигурой (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

.instagram.com/natashka.gorovaya

Наташа Горовая в последнее время все чаще становится героиней звездной хроники

Дочь продюсерши Ирины Горовой Наташа Горовая опубликовала в своем Instagram новый снимок в купальнике.

На снимке девушка запечатлена в слитном купальнике в красную и белую полоску. На талии у этого купальника имеется ремень. Сфотографировала саму себя Наташа в зеркало в переодевалке.

«Мы заканчиваем наш мини-тур по США и передвигаемся в теплую Мексику. С таким купальником придется покорять пляж. Фото очень понравилось, оставлю здесь», - написала под фото Наташа.

instagram.com/natashka.gorovaya

22-летняя дочь Ирины Горовой и падчерица Потапа работает пиарщицей артистки с лейбла Mozgi Entertaiment Michelle Andrade. Девушка активно ведет свой профиль в Instagram. Радует поклонников Наташа снимками с путешествий, собственными селфи, но главное за что ценят ее фолловеры - это позитив и мотивация в подписях к фото. Под снимками девушка часто рассказывает своих поклонникам о том, как ей удается переживать жизненные трудности.

Недавно Наташа вместе с мамой и братом Андреем, которого Ирина Горовая родила в браке с Потапом, отправились в США. Втроем они посетили несколько основных американских городов, а также опробовали местные развлечения, ну и конечно же совершили шоппинг.