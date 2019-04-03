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    В парижском Лувре 30-летие стеклянной пирамиды отметили масштабной оптической иллюзией

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    В парижском Лувре 30-летие стеклянной пирамиды отметили масштабной оптической иллюзией
    boredpanda.com

    Анонимный уличный художник JR и его 400 помощников создали инсталляцию «Тайна Великой пирамиды», которая просуществует всего несколько дней

    В Париже у стеклянной пирамиды Лувра, главного музейного комплекса во Франции, появилась масштабная оптическая иллюзия «Тайна Великой пирамиды». Ее создал французский художник JR к 30-летию пирамиды Лувра.

    На установку инсталляции ушло четыре дня — за это время около 400 волонтеров разложили вокруг пирамиды две тысячи десятиметровых полосок с изображением.  

    Работа представляет собой иллюзию того, как знаменитая стеклянная пирамида поднимается из глубин земли, а её со всех сторон окружают скалы.

    Этого удалось добиться с помощью установленных на крыше Лувра видеокамер. Изображение с них транслируется на большие экраны у фасада музея.

    Художник и фотограф JR, который не называет своего полного имени,  известен также размещением гигантских фотографий в городской среде.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Он расклеивал снимки женских лиц на фасадах домов в фавелах Рио-Де-Жанейро, а в Израиле фото израильтян и палестинцев на территориях Палестинской национальной администрации, работающих в одной и той же профессии.

    Джерело: boredpanda.com

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