В парижском Лувре 30-летие стеклянной пирамиды отметили масштабной оптической иллюзией



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boredpanda.com

Анонимный уличный художник JR и его 400 помощников создали инсталляцию «Тайна Великой пирамиды», которая просуществует всего несколько дней

В Париже у стеклянной пирамиды Лувра, главного музейного комплекса во Франции, появилась масштабная оптическая иллюзия «Тайна Великой пирамиды». Ее создал французский художник JR к 30-летию пирамиды Лувра.

На установку инсталляции ушло четыре дня — за это время около 400 волонтеров разложили вокруг пирамиды две тысячи десятиметровых полосок с изображением.

Работа представляет собой иллюзию того, как знаменитая стеклянная пирамида поднимается из глубин земли, а её со всех сторон окружают скалы.

Этого удалось добиться с помощью установленных на крыше Лувра видеокамер. Изображение с них транслируется на большие экраны у фасада музея.

Художник и фотограф JR, который не называет своего полного имени, известен также размещением гигантских фотографий в городской среде.

Он расклеивал снимки женских лиц на фасадах домов в фавелах Рио-Де-Жанейро, а в Израиле фото израильтян и палестинцев на территориях Палестинской национальной администрации, работающих в одной и той же профессии.

Джерело: boredpanda.com