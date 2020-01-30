Эмили Ратаковски показала прекрасную фигуру в новой фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Красотка также является владелицей собственного модельного бренда Inamorata, который создает соблазнительную одежду для женщин

Американская супермодель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть горячими снимками для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman.

Так, на них звезда позировала со спины в раздельном комплекте и голубых спущенных джинсах Levi's, засветив упругие ягодицы. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Новый взгляд, новое белье. Завтра», – лаконично прокомментировала публикацию модель.

Поклонники пришли в восторг от новых снимков Ратаковски. Они засыпали ее комплиментами.

«Королева», «Очень сексуальная, горячая, красивая девушка», «Отличный снимок», – написали люди.