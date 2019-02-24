World Press Photo объявил номинантов на звание лучшее фото-2019



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worldpressphoto.org

На главный приз претендуют шесть фото из разных стран мира

Междунарожный фотоконкурс World Press Photo объявил шестерых номинантов на звание лучшего фото-2019.

Среди номинантов фото Мохаммеда Бадри (Сирия), на которой запечатлены раненые во время газовой атаки в Сирии; Марка Гуалаццини (Италия) – о кризисе в Чаде; Каталины Мартин-Чико (Франция/Испания) – о последствиях войны в Колумбии; Криса Мак-Грата (Австралия) – об убийстве журналиста Джамала Хашогги, Джона Мура (США) - фото с границы между Мексикой и США; Бренда Стиртона (ЮАР) – об антибраконьерском движении в Зимбабве.

Победителя конкурса объявят 11 апреля.

В этом году также появилась новая номинация – лучший фоторепортаж (фотоистория). Кроме двух названных, конкурс состоит еще из ряда номинаций – «Главные новости», «Местные новости», «Окружающая среда», «Природа», «Современные проблемы», «Портреты», «Спорт» и «Длительные проекты».

World Press Photo — это независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме. Основанная в 1955 году, организация занимается проведением ежегодного конкурса в области фотожурналистики.

Джерело: worldpressphoto.org