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    Фото

    Животные на улице: нестандартные снимки индийского фотографа

    • Розсилка
    Животные на улице: нестандартные снимки индийского фотографа
    instagram.com/rajsarkar36

    Индийский фотограф Радж Саркар может поймать очень необычный снимок в очень обычной уличной жизни

    Чрезвычайная терпеливость и наблюдательность позволяют ему делать удачные эксперименты с оттенками сосуществования животных и людей.

    Саркар окончил аспирантуру по специальности «компьютерные программы», но позже понял, что свою жизнь хочет посвятить другому делу. С тех пор с головой ушел в искусство фотографии. И достиг значимых успехов.

    Он является членом союза фотографов In-street и читает лекции по фото в университетах. Художника признают и на международном уровне – он получил несколько престижных премий, а также выставляет свои работы во многих странах мира.

    Мужчина объясняет, что для него street-фотография (уличное фото) – это бесчисленные возможности. Его вдохновляет естественность процесса – отсутствуют постановочные кадры, полный контроль над съемкой. Адреналин буквально прыгает от того, что ты не знаешь, в какую сторону полетит в следующий миг птица. Следовательно, не знаешь наверняка, получится кадр или нет.

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    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36
    instagram.com/rajsarkar36

    Также Саркар – мастер необычных ракурсов. Композиция его фотографий всегда такова, что все герои словно дополняют друг друга.

    Джерело: cameralabs.org

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