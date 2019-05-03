  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ребекка Холл празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Ребекка Холл празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Коренная британка Ребекка Мария Холл появилась на свет 3 мая 1982 года

    Актерский дебют Ребекки состоялся не без помощи отца - будучи режиссером телевизионной адаптации романа Мэри Уэсли «Ромашковая поляна», он выбрал для исполнения роли малышки Софи свою 10-летнюю дочь.

    Сценическая карьера молодой актрисы началась лишь спустя 10 лет - в 2002 году, когда Питер Холл пригласил ее для участия в пьесе «Профессия миссис Уоррен».

    Полноценный кинодебют актрисы случился в 2006 году - она сыграла свою тезку Ребекку Эпстейн в романтической комедии «Попасть в десятку». Важным поворотом в фильмографии Холл стало участие в фантастическом триллере режиссера Кристофера Нолана «Престиж» 2006 года.

    В этой картине девушка впервые примерила на себя образ аристократичной, утонченной, но прогрессивной дамы начала XX века, который впоследствии она не раз повторила в других своих работах.

    Роль Сары принесла актрисе всенародную узнаваемость и приглашения от режиссеров в свои проекты.
    Не устоял перед обаянием британки и знаменитый американец Вуди Аллен, снявший ее в своей жгучей мелодраме «Вики Кристина Барселона» в 2008 году.

    Таким образом, Холл покорила Голливуд и проявила себя как многогранная и перспективная артистка. Партнершами на съемках стали все та же Скарлетт Йоханссон и испанская красавица Пенелопа Крус.

    Фильм получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Говоря о творческой биографии Холл, нельзя не упомянуть участие в марвеловском проекте «Железный человек – 3» 2013 года. Она сыграла второстепенную роль ученой Майи Хансен. Партнерами по съемкам стали Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу.

    Читайте також
    знаменитости фотография кино актриса Золотой глобус Пенелопа Крус День рождения Вуди Аллен Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ