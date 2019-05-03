Ребекка Холл празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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Коренная британка Ребекка Мария Холл появилась на свет 3 мая 1982 года

Актерский дебют Ребекки состоялся не без помощи отца - будучи режиссером телевизионной адаптации романа Мэри Уэсли «Ромашковая поляна», он выбрал для исполнения роли малышки Софи свою 10-летнюю дочь.

Сценическая карьера молодой актрисы началась лишь спустя 10 лет - в 2002 году, когда Питер Холл пригласил ее для участия в пьесе «Профессия миссис Уоррен».

Полноценный кинодебют актрисы случился в 2006 году - она сыграла свою тезку Ребекку Эпстейн в романтической комедии «Попасть в десятку». Важным поворотом в фильмографии Холл стало участие в фантастическом триллере режиссера Кристофера Нолана «Престиж» 2006 года.

В этой картине девушка впервые примерила на себя образ аристократичной, утонченной, но прогрессивной дамы начала XX века, который впоследствии она не раз повторила в других своих работах.

Роль Сары принесла актрисе всенародную узнаваемость и приглашения от режиссеров в свои проекты.

Не устоял перед обаянием британки и знаменитый американец Вуди Аллен, снявший ее в своей жгучей мелодраме «Вики Кристина Барселона» в 2008 году.

Таким образом, Холл покорила Голливуд и проявила себя как многогранная и перспективная артистка. Партнершами на съемках стали все та же Скарлетт Йоханссон и испанская красавица Пенелопа Крус.

Фильм получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Говоря о творческой биографии Холл, нельзя не упомянуть участие в марвеловском проекте «Железный человек – 3» 2013 года. Она сыграла второстепенную роль ученой Майи Хансен. Партнерами по съемкам стали Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу.