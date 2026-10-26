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Alyona Alyona наважилася на операцію зі зменшення шлунка: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Альона Савраненко показалася після операції
фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona розповіла про ускладнення після операції

Українська реперка Alyona Alyona зробила операцію зі зменшення шлунка. Зірка розповіла, хто наштовхнув її на це рішення та поділилася подробицями. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки.

Alyona Alyona, справжнє імʼя якої Альона Савраненко, опублікувала на своїй сторінці фото з лікарняної палати зі словами: «Ну шо, жить буду». Згодом реперка вийшла на звʼязок та розповіла, що сталося.

Виконавиця зробила баріатричну операцію зі зменшення шлунка. Таке втручання передбачає нормалізацію ваги та лікування ожиріння. За словами самої Альони Савраненко, операція з часом дасть їй змогу не переїдати та зрештою позбутися зайвої ваги.

Alyona Alyona наважилася на операцію зі зменшення шлунка: подробиці фото 1
фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

«Я в лікарняній палаті і у мене буде баріатрична операція. Я багато разів показувала свої шляхи схуднення зі спортом і різними штуками. Навіть ділилася тим, як колола уколи і до чого мене призвели ці уколи, і що це не панацея. Для того, щоб я повністю схудла, мені треба відмовитися від кар’єри, роботи і покласти все своє життя на схуднення. У силу набутих звичок, РДУГ, того, який у мене графік і життя, інакше не можна. Я відмовлялася від цієї операції багато років, хоча багато лікарів мені казали, що це твоя «пігулка в шоколаді». Це не дозволить мені переїдати», – розповіла реперка.

На цей крок знаменитість надихнула історія її знайомих, одна з яких схудла на 70 кг після зменшення шлунка. «Я обрала цей вид операції після того, як моя подруга юнацтва Женя Богданова зробила цю операцію. Вона важила 140 кг і схудла до 70 і вже декілька років благополучно утримує цей результат. Її зробила Настя, і зробила Оля, також добрі люди в моєму житті, і я змогла прослідкувати за їхнім станом, за динамікою, за всім, як це відбувається», – поділилася жінка.

Також зірка зізналася, що мріє про вагу 80 кг та нагадала, що неодноразово намагалася схуднути різними методами – від спорту й дієт до уколів. Однак це не давало результатів. Тому вона наважилася на операцію. «Я багато разів в інстаграмі показувала свої шляхи схуднення зі спортом, з різними штуками. Навіть ділилася тим, як колола уколи і до чого мене призвели ці уколи. І що це не панацея. Я розумію, що це також може бути не панацея, але все-таки, якщо є якийсь бажаний результат, якщо я сто разів в інтерв'ю казала, що хотіла важити 80 кг», – додала вона.

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Допис, поширений alyona alyona (@alyona.alyona.official)

Після цієї розповіді Alyona Alyona з'явилася в мережі вже після проведеної операції. Вона розповіла, як проходить її реабілітація та відновлення після втручання. Реперка розповіла, що їй витягли дренажі та показала свій живіт після операції. Жінка зізналася, що й досі відчуває біль після операції, однак почувається краще. Водночас вона розповіла про певні ускладнення та додаткові втручання.

«Але жити буду. Ходити ходжу. В туалет ходжу. Я молодець. Пішла лягати на ліжко. Бо трошки болить, як стоїш. Ходити треба. Я ходжу, а потім лягаю. Мені вирізали жовчний. А ще збільшена печінка, яка запливла жирком. Поросла гарненько. І в мене після операції на жовчному ось тут ще грижа, виявляється, є. Якась післяопераційна. І її вже треба буде видаляти через довгий час після цієї операції», – розповіла співачка.

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Допис, поширений alyona alyona (@alyona.alyona.official)

На третій день після операції реперці було найважче. Сьогодні ж, 26 жовтня, на четвертий день після втручання Альона Савраненко розповіла, що намагається ходити, п'є протеїн та воду. Зірку підтримують її друзі, відвідуючи її в лікарні, а сама виконавиця зізналася, що хоче скоріше повернутися додому.

Нагадаємо, напередодні реперка Alyona Alyona, справжнє імʼя якої Альона Савраненко, розповіла про свою вагу та пояснила, що заважає їй худнути та як з дитинства боролася із зайвою вагою. За словами Alyona Alyona, її вага складала понад 100 кг, коли вона ходила до восьмого класу. 

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Теги: alyona alyona схуднення лікарня здоров'я

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