Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Alyona Alyona зізналася, що задумалася про завершення кар’єри та материнство
фото з відкритих джерел

Реперка розповіла, що задумалася про паузу в кар’єрі заради сім’ї та активно дбає про своє здоров’я

Відома українська виконавиця Alyona Alyona несподівано поділилася, що розмірковує над завершенням кар’єри та планує підготуватися до вагітності. Артистка зазначила, що хоче більше часу приділяти собі й родині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар співачки.

Українська реперка Alyona Alyona, яка представляла Україну на «Євробаченні-2024» зізналася, що задумалася про завершення своєї творчої діяльності. «Мені вже 35 скоро. Можливо, скоро прийде той період, коли я почну обирати тільки себе і, можливо, доведеться піти зі сцени. Я вже думаю про це», – сказала співачка.

Артистка також поділилася, що готується до материнства – слідкує за станом здоров’я, контролює рівень феретину та заліза, не палить і відмовилася від алкоголю:

«По-перше, я три роки не їла м'ясо. Зараз трошки почала його їсти, тому що впало залізо та феретин. Ох, треба слідкувати - це штука, яка впливає на те, чи будеш ти вагітна, чи ні. Я слідкую, але насправді для початку треба трохи скинути вагу, тому що якщо ще плюс 20 кг за вагітність, моєму організму буде дуже тяжко. Підходжу до цього свідомо і коли настане той період, буде дієта. Я не палю вже три роки, я зараз взяла аскезу - не вживаю алкоголь. Я буду такою свідомою мамцею», – наголосила вона.

Нагадаємо, що музична виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) привітала свого батька з днем народження. У вівторок, 9 вересня, пану Олегу виповнилось 59 років. З цієї нагоди реперка вперше влаштувала професійну фотосесію спільно з батьком. 

За словами Alyona Alyona, при підготовці до Євробачення-2024 вона з Jerry Heil хотіли долучити до команди талановиту беквокалістку. Втім, отримали відмову через те, що дівчина у серпні 2014 році брала участь в конкурсі «Дитяча Нова хвиля». Конкурс проходила в на той час вже окупованій Ялті. Учасниця представляла Україну, була неповнолітньою і рішення за неї приймали батьки.

Читайте також:

Теги: алкоголь співачка дієта вагітність залізо здоров'я шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчені розкрили, як клітини раку крові ховаються від імунної системи
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові
15 жовтня, 08:36
Особистий профіль Instagram Таїсії Повалій недоступний для перегляду на території України
«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій
13 жовтня, 11:34
Софія та Ауріка Ротару до повномасштабної війни
Сестра Софії Ротару розказала, яку провокацію влаштували їй росіяни перед вторгненням
20 жовтня, 13:52
Чоловік Бежури Дмитро працює в IT-сфері
Зіркова українська фехтувальниця повідомила про вагітність
22 жовтня, 09:23
Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження через російську музику
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
23 жовтня, 13:36
Заміна м’яса на бобові та горіхи знижує ризик серцевих хвороб
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
24 жовтня, 19:02
МОЗ обмежує продаж знеболювального, що може викликати залежність
Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні
7 листопада, 17:01
«Коли я була маленькою, то уявляла собі 50 саме так», – пожартувала Могилевська в шубі
Майже Шапокляк. Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна» (відео)
2 листопада, 14:34
Захисниця України стала мамою
Захисниця ЗСУ народила доньку у 52 роки
Сьогодні, 17:36

Шоу-біз

Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри
Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри
Лобода анонсувала концерт на
Лобода анонсувала концерт на "Олімпійському". Співатиме російською?
Співачка Оксана Муха назвала творчість Монатіка та Тіни Кароль безпринципним бізнесом (відео)
Співачка Оксана Муха назвала творчість Монатіка та Тіни Кароль безпринципним бізнесом (відео)
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі
«Я платила їй по $25». Відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій
«Я платила їй по $25». Відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій
Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості
Артем Пивоваров на грандіозному концерті у Києві оголосив про зміни у своїй творчості

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua