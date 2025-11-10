Alyona Alyona розповіла про бажання стати мамою і можливе завершення кар’єри

Реперка розповіла, що задумалася про паузу в кар’єрі заради сім’ї та активно дбає про своє здоров’я

Відома українська виконавиця Alyona Alyona несподівано поділилася, що розмірковує над завершенням кар’єри та планує підготуватися до вагітності. Артистка зазначила, що хоче більше часу приділяти собі й родині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар співачки.

Українська реперка Alyona Alyona, яка представляла Україну на «Євробаченні-2024» зізналася, що задумалася про завершення своєї творчої діяльності. «Мені вже 35 скоро. Можливо, скоро прийде той період, коли я почну обирати тільки себе і, можливо, доведеться піти зі сцени. Я вже думаю про це», – сказала співачка.

Артистка також поділилася, що готується до материнства – слідкує за станом здоров’я, контролює рівень феретину та заліза, не палить і відмовилася від алкоголю:

«По-перше, я три роки не їла м'ясо. Зараз трошки почала його їсти, тому що впало залізо та феретин. Ох, треба слідкувати - це штука, яка впливає на те, чи будеш ти вагітна, чи ні. Я слідкую, але насправді для початку треба трохи скинути вагу, тому що якщо ще плюс 20 кг за вагітність, моєму організму буде дуже тяжко. Підходжу до цього свідомо і коли настане той період, буде дієта. Я не палю вже три роки, я зараз взяла аскезу - не вживаю алкоголь. Я буду такою свідомою мамцею», – наголосила вона.

Нагадаємо, що музична виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) привітала свого батька з днем народження. У вівторок, 9 вересня, пану Олегу виповнилось 59 років. З цієї нагоди реперка вперше влаштувала професійну фотосесію спільно з батьком.

За словами Alyona Alyona, при підготовці до Євробачення-2024 вона з Jerry Heil хотіли долучити до команди талановиту беквокалістку. Втім, отримали відмову через те, що дівчина у серпні 2014 році брала участь в конкурсі «Дитяча Нова хвиля». Конкурс проходила в на той час вже окупованій Ялті. Учасниця представляла Україну, була неповнолітньою і рішення за неї приймали батьки.