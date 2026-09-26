«Не ковід і не грип». Лікар заявив про поширення в Україні невідомої інфекції

Тарас Жиравецький заявив, що захворювання нагадує алергію, однак його збудник наразі не встановлений

В Україні, за спостереженнями лікаря Тараса Жиравецького, поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис медика у Facebook.

За словами Жиравецького, у пацієнтів спочатку може з’являтися незначне підвищення температури – приблизно до 37,1°C, сильна закладеність носа, слабкість та втома. Через кілька днів може приєднуватися кашель. «Симптоми нагадують алергію», – зазначив лікар.

Жиравецький стверджує, що через три-чотири дні у частини пацієнтів може приєднатися бактеріальна інфекція, що супроводжується підвищенням температури та погіршенням загального стану.

За появи таких симптомів Жиравецький радить зробити швидкий тест на Covid-19. Якщо протягом трьох-чотирьох днів самопочуття не покращується, лікар рекомендує здати аналізи, які допоможуть визначити можливу причину захворювання та подальшу тактику лікування.

Водночас офіційних повідомлень МОЗ чи Центру громадського здоров’я про появу в Україні нового невстановленого вірусу наразі немає. За останніми оприлюдненими даними епіднагляду, в Україні циркулювали SARS-CoV-2, парагрип, аденовіруси, риновіруси та респіраторно-синцитіальний вірус.

Центр громадського здоров’я України МОЗ раніше наголошував, що за появи симптомів гострої респіраторної інфекції не варто займатися самолікуванням, а антибіотики мають призначатися лікарем за відповідними показаннями. У вересні відомство оновило стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів.

Нагадаємо, раніше професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська назвала помилки, яких, на її думку, було припущено під час пандемії Covid-19. Однією з головних вона вважає ставлення до раннього противірусного лікування.