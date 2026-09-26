Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

«Не ковід і не грип». Лікар заявив про поширення в Україні невідомої інфекції

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Серед симптомів захворювання лікар назвав сильну слабкість, втому, закладеність носа та кашель
фото: Unsplash (ілюстративне)

Тарас Жиравецький заявив, що захворювання нагадує алергію, однак його збудник наразі не встановлений

В Україні, за спостереженнями лікаря Тараса Жиравецького, поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис медика у Facebook.

За словами Жиравецького, у пацієнтів спочатку може з’являтися незначне підвищення температури – приблизно до 37,1°C, сильна закладеність носа, слабкість та втома. Через кілька днів може приєднуватися кашель. «Симптоми нагадують алергію», – зазначив лікар.

Жиравецький стверджує, що через три-чотири дні у частини пацієнтів може приєднатися бактеріальна інфекція, що супроводжується підвищенням температури та погіршенням загального стану.

За появи таких симптомів Жиравецький радить зробити швидкий тест на Covid-19. Якщо протягом трьох-чотирьох днів самопочуття не покращується, лікар рекомендує здати аналізи, які допоможуть визначити можливу причину захворювання та подальшу тактику лікування.

Водночас офіційних повідомлень МОЗ чи Центру громадського здоров’я про появу в Україні нового невстановленого вірусу наразі немає. За останніми оприлюдненими даними епіднагляду, в Україні циркулювали SARS-CoV-2, парагрип, аденовіруси, риновіруси та респіраторно-синцитіальний вірус.

Центр громадського здоров’я України МОЗ раніше наголошував, що за появи симптомів гострої респіраторної інфекції не варто займатися самолікуванням, а антибіотики мають призначатися лікарем за відповідними показаннями. У вересні відомство оновило стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів.

Нагадаємо, раніше професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська назвала помилки, яких, на її думку, було припущено під час пандемії Covid-19. Однією з головних вона вважає ставлення до раннього противірусного лікування. 

Теги: лікар хвороба інфекція вірус здоров'я українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про третю вагітність Ірина Федишин оголосила у серпні цього року
Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото
20 вересня, 16:53
Активність Сонця з 17 по 18 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 вересня: якою буде сонячна активність
17 вересня, 05:00
Активність Сонця з 13 по 14 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 вересня: якою буде сонячна активність
13 вересня, 05:00
За словами лікаря, FPV-дрони спричиняють специфічний характер травм
Характер воєнних травм суттєво змінився: хірург назвав нову загрозу
10 вересня, 19:10
Головними пріоритетами держави мають стати люди, економіка і прифронтові громади, заявив Терехов у Луцьку
Мер Харкова відвідав Луцьк (фото)
8 вересня, 17:10
Астрологічний прогноз на 4 вересня 2026 року
П’ятниця змусить розставити крапки над «і»: найавторитетніший гороскоп на 4 вересня 2026 року
3 вересня, 15:00
Астрологічний прогноз на 30 серпня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
29 серпня, 15:00
Наслідки руйнівної повені у Непалі, яка призвела до сотень жертв
Руйнівна повінь у Непалі: чому десятки українців опинилися у зоні катастрофи
28 серпня, 12:05
Спочатку хвороба може нагадувати звичайну інфекцію, що може ускладнювати своєчасне розпізнавання захворювання
В аеропорту Німеччини зафіксовано спалах смертельної хвороби: є загиблий
26 серпня, 17:34

Здоров'я

«Не ковід і не грип». Лікар заявив про поширення в Україні невідомої інфекції
«Не ковід і не грип». Лікар заявив про поширення в Україні невідомої інфекції
Вчені перевірили ефективність популярних операцій і отримали несподівані результати
Вчені перевірили ефективність популярних операцій і отримали несподівані результати
Працювала медсестрою до 80 років. Найстаріша людина Японії назвала секрет довголіття
Працювала медсестрою до 80 років. Найстаріша людина Японії назвала секрет довголіття
«Танцювала до останнього». 100-річна американка назвала незвичний секрет довголіття
«Танцювала до останнього». 100-річна американка назвала незвичний секрет довголіття
Науковці виявили генетичну мутацію, яка підвищує ризик розвитку раку легенів у 60 разів
Науковці виявили генетичну мутацію, яка підвищує ризик розвитку раку легенів у 60 разів
Відомий український актор розповів про невиліковну хворобу
Відомий український актор розповів про невиліковну хворобу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua